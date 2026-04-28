Người dân Nghệ An nhận hơn 1.350 tỉ đồng khắc phục bão lũ

Một gia đình ở xã Mỹ Lý, Nghệ An bị lũ cuốn trôi nhà sau đợt mưa lũ do cơn bão số 3 vào tháng 7-2025 - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 28-4, thông tin từ Sở Tài chính Nghệ An cho hay UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định phân bổ và giao dự toán ngân sách để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai (đợt 4), với tổng kinh phí hơn 865 tỉ đồng cho các địa phương.

Đây là đợt phân bổ mới nhất và cũng có quy mô lớn nhất từ đầu năm 2026 đến nay.

Nguồn lực khôi phục sinh kế sau thiên tai

Năm 2025, Nghệ An chịu ảnh hưởng của nhiều đợt bão, lũ, lốc xoáy; trong đó các cơn bão số 3, số 5 và số 10 gây thiệt hại nặng nề.

Thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 12 người, khiến 31 người bị thương; 705 ngôi nhà bị sập, hơn 106.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế hơn 8.900 tỉ đồng.

Nhiều tháng trôi qua sau các đợt mưa lũ, cuộc sống người dân đã dần ổn định trở lại, song nỗi lo sinh kế của nhiều hộ gia đình vẫn còn đó. Nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị nước lũ cuốn trôi.

Nguồn ngân sách hỗ trợ của Nhà nước là nguồn lực quý giá, giúp người dân có thêm kinh phí khôi phục sản xuất, chăn nuôi.

Tại nhà văn hóa thôn, nhận 24 triệu đồng tiền hỗ trợ, ông Lô Văn Hóa - ngụ xã Hùng Chân, Nghệ An - cho hay mưa lũ dồn dập trong năm 2025 đã làm 3ha keo hơn 3 năm tuổi của gia đình ông bị gãy đổ.

"Dù số tiền hỗ trợ chưa thể bù đắp toàn bộ thiệt hại, nhưng đây là khoản giúp gia đình có điều kiện mua giống, cải tạo đất để sớm trồng lại rừng. Nếu không có khoản tiền này, chúng tôi sẽ rất khó xoay xở trong lúc khó khăn", ông Hóa nói.

Người dân xã Kim Bảng, Nghệ An nhận tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai - Ảnh: TÂM PHẠM

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Hùng Chân - cho biết toàn xã có hơn 1.900 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tổng kinh phí đã chi trả gần 3 tỉ đồng.

"Công tác chi trả được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu rà soát, lập danh sách. Do liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên phải làm nhanh nhưng vẫn đảm bảo chính xác. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và công khai, minh bạch, bà con rất đồng thuận", ông Hòa thông tin.

Tại xã Hưng Nguyên Nam, qua rà soát, thống kê, thẩm định, toàn xã có hơn 5.500 hộ dân bị ảnh hưởng, đủ điều kiện được chi trả hỗ trợ với tổng số tiền trên 9,4 tỉ đồng. Ngày 21-4, địa phương đã được cấp kinh phí để chi trả cho các hộ bị thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Tổ chi trả của xã có mặt tại 30 xóm, làm việc với tinh thần khẩn trương, kể cả ngày nghỉ cuối tuần, nhằm sớm hoàn thành việc chi trả cho người dân.

"Do số hộ thiệt hại lớn, mức độ thiệt hại khác nhau nên việc đánh giá, thẩm định phải cẩn trọng, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức độ, công khai, minh bạch", ông Cao Anh Đức - Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam - cho biết.

Công khai, minh bạch việc chi trả hỗ trợ

Việc chi trả tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai giúp bà con Nghệ An có điều kiện khôi phục sản xuất, chăn nuôi - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo Sở Tài chính Nghệ An, trong 3 đợt hỗ trợ trước đó, tỉnh đã phân bổ tổng cộng hơn 487 tỉ đồng cho các địa phương nhằm khắc phục thiệt hại ban đầu. Như vậy đến nay Nghệ An đã phân bổ hơn 1.350 tỉ đồng qua 4 đợt, để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính xem xét, phê duyệt đợt hỗ trợ thứ 5 cho 35 xã, phường với tổng kinh phí hơn 119 tỉ đồng.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở các quy định như Nghị định số 09 của Chính phủ và Nghị quyết 16 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Các văn bản này quy định rõ mức hỗ trợ theo từng loại hình sản xuất và mức độ thiệt hại, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương áp dụng thống nhất.

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo hoàn thành giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất cho vùng bị thiệt hại do thiên tai trước ngày 15-5.

"Chúng tôi yêu cầu các địa phương thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót; đồng thời đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm nhận được hỗ trợ, ổn định đời sống", bà Võ Thị Nhung - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An - cho biết.

Theo Nghị quyết 16 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, mức hỗ trợ thiệt hại trong nông nghiệp được quy định cụ thể: cây lúa thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 6-10 triệu đồng/ha, thiệt hại 30-70% được hỗ trợ 3-5 triệu đồng/ha; các loại cây hằng năm và cây lâu năm được hỗ trợ 3-20 triệu đồng/ha tùy mức độ; lâm nghiệp được hỗ trợ 4-15 triệu đồng/ha. Trong lĩnh vực thủy sản, diện tích nuôi tôm, cá đặc sản được hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; nuôi lồng bè được hỗ trợ 30 triệu đồng/100m³; vật nuôi như trâu, bò, ngựa được hỗ trợ 3-7 triệu đồng/con…

Tác giả: Doãn Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ