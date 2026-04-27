NSND Tự Long đọc vang Nam quốc sơn hà trong đêm tạm biệt Anh trai vượt ngàn chông gai

Gai home concert khép lại hành trình hai năm rực rỡ của Anh trai vượt ngàn chông gai - Ảnh: BTC

Nếu còn tổ chức, có lẽ vẫn "cháy vé", vẫn lấp kín khán giả và vẫn bùng nổ như thế này nhưng đã đến lúc mùa 1 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai dừng lại, khép lại hành trình cảm xúc đặc biệt.

Điểm nhấn solo

Trong đêm Gai home concert - đêm diễn thứ 9, diễn ra tối 26-4 tại Hưng Yên, ngoài loạt tiết mục quen thuộc của Anh trai vượt ngàn chông gai như Có không giữ mất đừng tìm, Áo mùa đông, Đen thôi đỏ quên đi, Một lần dang dở - Đi qua cầu vồng, Vợ người ta, Chợt nghe bước em về, Những kẻ mộng mơ, Bao tiền một mớ bình yên, Thu hoài… thì một trong những điểm nhấn là toàn bộ các tiết mục cá nhân được dồn vào một đêm duy nhất thay vì chia thành hai đêm như trước.

Đó toàn là các "tiết mục thuần", toàn hit, đặc sản hoặc mang dấu ấn của dàn anh tài.

Bằng Kiều tái hiện Cơn mưa băng giá tôn chất giọng cao vút của mình. So với một số đêm diễn giọng hát không được ổn định gần đây, trong đêm "tốt nghiệp", ca sĩ hát ổn định, nhiều cảm xúc cao trào khi có sự cộng hưởng của gần 50.000 khán giả có mặt.

Bắt đầu từ 18h30, chương trình diễn ra tới quá nửa đêm mới kết thúc - Ảnh: BTC

Anh tài Tự Long "đãi" khán giả bài dân ca Bèo dạt mây trôi đúng sở trường, biến tấu một khúc tạm biệt khiến khán giả gọi to tên anh: "Dù đi xa có nhớ, là nhớ những giây phút này, bao tháng năm chờ… Gai con ơi, chẳng thể nào có bên nhau".

Còn Hoàng Hiệp khiến sân khấu biến thành một dòng nham thạch với Cô đôi thượng ngàn đậm chất rock. Binz trở lại với Big City Boy, Rhymastic với Every day đượm màu hip hop.

Trong đó Hà Lê lần đầu tiên live ca khúc Đơn kết hợp pop, RnB và dancehall hiện đại trên sân khấu. Đây là tên single mới ra mắt mấy ngày của anh, mở đường cho album sắp tới.

Trọng Hiếu với Kho báu - Ảnh: BTC

(S)TRONG Trọng Hiếu cũng khiến khán giả "lụy" khi mang Kho báu - hit thành công nhất, càn quét các bảng xếp hạng nhạc số vào năm ngoái, đến đêm 9. Quốc Thiên hát Kẻ say tình; còn Soobin, thêm lần nữa tỏa sáng với Mục hạ vô nhân.

Chính điều này đẩy cảm xúc của chương trình lên cao vì đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Như trong phần solo của Thiên Minh, anh mashup Nhắm mắt thấy mùa hè - Mùa hè đẹp nhất như một lời chào đẹp nhất gợi nhắc những kỷ niệm đã có trong mùa hè 2024, 2025 và cả 2026 này.

Soobin "cực bén" trong đêm tạm biệt - Ảnh: BTC

Set diễn yêu nước bùng nổ đúng ngày Giỗ Tổ

Đêm công diễn thứ 9 diễn ra đúng ngày 10-3 âm lịch, ngày giỗ Tổ Hùng Vương. 32 anh tài và gần 50.000 khán giả cùng cộng hưởng trong những khúc ca yêu nước thời đại mới.

Trống cơm, Áo mùa đông, Dạ cổ hoài lang, Mưa trên phố Huế, Đào liễu, Chiếc khăn piêu… - những tiết mục mang tính "chữ ký" của chương trình, trong đêm cuối, bồi hồi hơn bao giờ hết.

Có không ít "Gai con" sởn cả da gà khi nghe "phú ông" Tự Long đọc vang Nam quốc sơn hà và một đoạn trong bài hát Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam giữa biển người:

"Ôi Việt Nam anh dũng những đoàn quân/ Vượt lên trong bão táp đã trăm lần/ Mang cả bốn nghìn năm vào trận thắng/ Cho Việt Nam tươi sáng mãi mùa xuân".

Để sau đó nối vào một đoạn hò trong tiết mục Áo mùa đông của Thanh Duy khiến cả khán đài gần như bùng nổ: "Đông về nhớ bạn tòng chinh/ Tự tay đan áo tỏ tình mến yêu/ Ai ơi bầu bạn sớm chiều/ Khuyên người chiến sĩ lập nhiều chiến công".

Tự Long đọc Nam quốc sơn hà và một đoạn trong bài hát Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam - Video: ĐẬU DUNG

Khán giả cùng đồng thanh với Tự Long và Thanh Duy khiến không khí Gai home concert trở nên thiêng liêng, nhiều xúc động.

Nhà Xương Rồng nói có lẽ đây là lần cuối được đứng trên sân khấu diễn tiết mục Áo mùa đông. Áo mùa đông đã có một hành trình rất trọn vẹn. Và tin rằng những tiết mục còn lại cũng đều có một hành trình như vậy.

Gai home concert như một "lễ tốt nghiệp" niên khóa 2024 của các anh tài - Ảnh: BTC

MC Anh Tuấn chia sẻ, văn hóa không chỉ thuộc về quá khứ mà còn là sự tiếp nối của các thế hệ. Các nghệ sĩ đã thể hiện các tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc và những người trẻ (như các "Gai con") chính là những người sẽ tiếp nối thông điệp ấy.

Kết lại, các Anh trai rủ khán giả lên sân khấu và cùng hòa giọng ca khúc Một vòng Việt Nam đầy cảm xúc.

Tông màu đỏ xuất hiện rất nhiều trong đêm công diễn - Ảnh: BTC

Gai home concert đánh dấu đêm diễn thứ 9 của chuỗi Anh trai vượt ngàn chông gai - Ảnh: BTC

"Dì Lệ" Quốc Thiên - Ảnh: BTC

Dù trời có mưa nhưng không ngăn nổi sức nóng của chương trình - Ảnh: BTC

Trên fanpage của chương trình, ngay sau đêm công diễn, nhiều khán giả không thể có mặt đòi ngay một "đêm 2" của Gai home concert, tức đêm thứ 10 của chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai, ở TP.HCM. Dù được giới thiệu đây là "lễ tốt nghiệp" gói lại hành trình hai năm rực rỡ của chương trình nhưng đây có phải đêm công diễn cuối của mùa 1 hay không thì chưa chắc. Bởi khán giả vẫn đang còn "mê" các Anh trai vượt ngàn chông gai lắm!

Tác giả: Đậu Dung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ