Nghệ An quyết tâm tăng trưởng trên 10% trong quý II/2026

Dự phiên họp có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải...

Tại phiên họp, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2026; kết quả theo dõi, nắm bắt tình hình công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh; công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, 4 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 ước tăng 23,2% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng đầu năm tăng 19,66%. Toàn tỉnh đã hoàn thành 1.745 căn nhà ở xã hội, riêng 4 tháng đầu năm hoàn thành 548 căn, đạt gần 27% chỉ tiêu.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.863 tỷ đồng, bằng 50,8% dự toán và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư công đã giao chi tiết hơn 9.858 tỷ đồng, đạt 71,34% kế hoạch; đến ngày 20/4, giải ngân đạt hơn 1.216 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án mới, điều chỉnh 58 lượt dự án; tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt hơn 65.219 tỷ đồng, tăng gấp 8,74 lần cùng kỳ. Thu hút đầu tư FDI đạt 788,3 triệu USD. Có 1.883 doanh nghiệp thành lập mới và 589 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 40 công trình, dự án tồn đọng, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; trong 12 công trình, dự án trọng điểm có 9 dự án gặp khó khăn về mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về cải cách hành chính, Công an tỉnh - cơ quan thường trực Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính - đã tham mưu xây dựng dự thảo quy chế hoạt động, thành lập tổ giúp việc; đồng thời sẽ phối hợp triển khai đường dây nóng tại bộ phận một cửa để tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm, nhất là chuyển biến tích cực trong môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của các nhà đầu tư lớn đối với tỉnh.

Bên cạnh đó, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; cải cách hành chính chuyển biến chưa đồng đều; tiến độ nhiều dự án, công trình còn chậm; việc khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng khu tái định cư cho người dân còn chậm tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nguyên nhân chủ yếu là trách nhiệm người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa cao; việc cụ thể hóa các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ở cơ sở còn chậm, thiếu quyết liệt.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Khắc Thận yêu cầu toàn tỉnh quyết tâm đạt mức tăng trưởng trên 10% trong quý II/2026. Để hoàn thành mục tiêu này, cần tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính theo tinh thần phục vụ thực chất, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, đánh giá công khai các đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân thấp; ưu tiên giao vốn cho đơn vị có năng lực thực hiện tốt; đồng thời tập trung xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Trong tháng 5/2026, tỉnh phấn đấu khởi công 2 dự án trọng điểm gồm Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp từ 5% trở lên; đẩy nhanh khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy nhanh đề án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và nhà công vụ cấp xã; thúc đẩy du lịch, tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10; tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Tác giả: Phan Diệp

Nguồn tin: daibieunhandan.vn