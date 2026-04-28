Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp hơn 3.000 tỷ đồng

Ngày 28/4/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà ký và ban hành Quyết định 16/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh.

Theo quyết định, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh (tên gọi theo quy hoạch trước đây là Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh) do Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam (trụ sở tại phường Bắc Hồng Lĩnh) làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai tại xã Toàn Lưu, có quy mô diện tích 198,66 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.018 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm hơn 467 tỷ đồng.

Phối cảnh Quy hoạch Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2.000

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tập trung tổng hợp, đa ngành, cung cấp quỹ đất, mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng các cơ sở công nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đồng thời, làm cơ sở pháp lý cho công tác đầu tư, quản lý xây dựng, lập kế hoạch triển khai thực hiện các hạng mục thành phần.

Không chỉ đóng vai trò phát triển công nghiệp, dự án còn hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát toàn diện quá trình triển khai dự án. Cơ quan này sẽ theo dõi tiến độ, kiểm tra việc sử dụng vốn, cũng như việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, môi trường, xây dựng và đầu tư.

Các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia phối hợp, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan… nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, an toàn theo đúng quy định của pháp luật.

UBND xã Toàn Lưu được giao chủ trì công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, phối hợp xây dựng nhà ở công nhân và các công trình dịch vụ phục vụ người lao động.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ, tài liệu và các cam kết liên quan đến dự án. Triển khai dự án đúng quy mô, tiến độ, mục tiêu đã được phê duyệt; tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các lĩnh vực liên quan.

Việc phê duyệt đầu tư dự án Khu công nghiệp Hưng Long có quy mô lớn, được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút dòng vốn đầu tư mới, tạo việc làm và tăng thu ngân sách địa phương, là bước đi quan trọng tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn