Người đẹp từng thi Hoa hậu Việt Nam, bỏ showbiz, hôn nhân viên mãn bên chồng tâm lý

Mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, nền nã đậm chất Á Đông

Năm 2008, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc lên sóng và lập tức tạo nên cơn sốt. Ngoài cặp đôi chính Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà, Trần Vân Anh là diễn viên nổi bật nhất khi vào vai Ngọc Diệp - nhân vật phản diện khiến khán giả ghét cay ghét đắng bởi sự đanh đá, mưu mô.

Tuy nhiên, Vân Anh vẫn gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài cao ráo, gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng phong cách thời trang sành điệu.

Ít ai biết trước khi trở thành diễn viên, Vân Anh hoạt động với vai trò người mẫu và là một trong những chân dài nổi tiếng ở Việt Nam, cùng thời với Hoàng Yến, Ngọc Quyên…

Năm 2000, người đẹp Cần Thơ từng ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm này, Vân Anh sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, nền nã đậm chất Á Đông. Tuy nhiên mỹ nhân sinh năm 1985 tiếc nuối khi dừng chân khá sớm tại cuộc thi.

Bước ra từ Hoa hậu Việt Nam , Vân Anh tiếp tục ghi dấu ở nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô nhanh chóng được các tạp chí săn đón, trở thành một trong những người mẫu triển vọng của thời điểm ấy.

Trước khi lấn sân phim ảnh, cô từng ghi dấu với loạt thành tích như Miss Fujifilm 2003, Miss Hazeline 2005 hay lọt Top 10 Người mẫu được yêu thích năm 2006, cho thấy nền tảng nhan sắc và hoạt động nghệ thuật khá nổi bật ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Với ngoại hình nổi bật, Vân Anh nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của nhiều đạo diễn. Thành công của Bỗng dưng muốn khóc cũng giúp tên tuổi của Vân Anh vụt sáng trong làng điện ảnh.

Sau khi đóng phim Bỗng dưng muốn khóc, Trần Vân Anh không đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật như nhiều đồng nghiệp cùng thời. Thay vào đó, cô dần rút lui khỏi showbiz, hạn chế tham gia phim ảnh cũng như các sự kiện giải trí. Sự im ắng này khiến tên tuổi của cô ít được nhắc đến, đặc biệt khi lớp diễn viên mới liên tục xuất hiện.

Hạnh phúc viên mãn khi có ông xã là người tâm lý

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, đến năm 2008 nữ diễn viên bất ngờ kết hôn với một Việt kiều Canada. 2 năm sau đó, cô dừng hoạt động và sang Canada định cư với chồng. Sau khi kết hôn, cô quyết định rút khỏi showbiz để định cư ở nước ngoài, tập trung xây dựng tổ ấm riêng.

Những năm qua, mỹ nhân "Bỗng dưng muốn khóc" sống cùng chồng và 2 con gái tại Vancouver, Canada. Rời nghệ thuật, Vân Anh làm việc cho một hãng thời trang chuyên về quần áo thể thao ở thị trường Mỹ và Canada.

Hiện tại, Trần Vân Anh lựa chọn cuộc sống đời thường bình dị bên chồng và con gái. Cô không ở ẩn mà hoạt động mạng xã hội sôi nổi, thường xuyên cập nhật cuộc sống và những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Tại nước ngoài, Trần Vân Anh có công việc văn phòng.

Nữ diễn viên từng chia sẻ mỗi sáng vợ chồng cô đều chuẩn bị bữa sáng cho con gái và bữa trưa cho mình mang đi làm. Sau khi đưa con đến trường, mỗi người di chuyển tới công ty và đi đón con trước 18h tối. Sự chia sẻ trong công việc nhà, chăm sóc con cái giữa hai vợ chồng khiến nữ diễn viên không cảm thấy áp lực, dù ở xa quê hương nhưng vẫn thấy ấm áp, hạnh phúc.

Cuộc sống hôn nhân của cô được đánh giá là hạnh phúc và viên mãn khi có ông xã là người tâm lý, luôn ủng hộ sự nghiệp lẫn đam mê của vợ, đồng thời cùng cô nuôi dạy các con trong môi trường bình dị, gần gũi thiên nhiên.

Trái ngược với hình ảnh nóng bỏng và đanh đá trên màn ảnh, ngoài đời Vân Anh chuộng phong cách thời trang kín đáo, thanh lịch và tinh tế. Ở tuổi 41, nhan sắc của nữ diễn viên được nhận xét ngày càng mặn mà.

Thỉnh thoảng, Trần Vân Anh vẫn trở về Việt Nam và có dịp hội ngộ Tăng Thanh Hà. Những lần gặp gỡ hiếm hoi này cho thấy mối quan hệ thân thiết của cả hai sau nhiều năm, khác với hình ảnh "đối lập" từng được khán giả nhắc đến trên màn ảnh.

Dù xa rời ánh đèn sân khấu, cuộc sống của Vân Anh vẫn được công chúng quan tâm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường hạnh phúc bên gia đình. Dưới các bài đăng của nữ diễn viên, nhiều khán giả vẫn yêu mến gọi cô là "Ngọc Diệp".

vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt là dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc. Trong những dịp đặc biệt của Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên vẫn gửi lời chúc mừng, thăm hỏi. Cô cũng hứa hẹn sẽ trở về Việt Nam vào một ngày không xa.

Tác giả: Tùng Lâm (theo vtcnews, phunumoi)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn