Clip: Xe chở rác phát nổ, nam công nhân thoát chết trong gang tấc

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy một công nhân thu gom rác may mắn thoát chết khi chiếc xe tải bất ngờ phát nổ ở Barnet, London, Anh.

Mở đầu clip, một công nhân đang đổ thùng rác vào trong xe. Vài giây sau, khi anh ta đẩy chiếc thùng rác rỗng đi, một vụ nổ lớn phát ra từ bên trong xe tải khiến rác bắn khắp đường và khói bốc lên cao.

Vụ nổ đã làm thùng rác văng ra khỏi tay người công nhân. May mắn là anh và đồng nghiệp đã thoát nạn mà không hề hấn gì.

Chiếc xe chở rác bất ngờ phát nổ. Ảnh: SWNS

Hội đồng Barnet cho biết, vụ nổ là do một hoặc nhiều vật dụng dễ cháy như bình gas, chai lọ, pin hoặc hộp xịt vứt không đúng cách vào thùng rác sinh hoạt.

Khi bị chiếc xe tải va vào, vật thể đó khiến thùng rác và các mảnh vụn khác văng ra đường.

Bình luận về đoạn clip, ông Alan Schneiderman, thành viên nội các Hội đồng Barnet phụ trách Môi trường và Biến đổi khí hậu, thừa nhận rằng những công nhân thu gom rác rất may mắn khi không bị thương.

Ông cho biết: "Đoạn clip thực sự gây sốc và chúng tôi nhẹ nhõm khi biết các công nhân đã thoát nạn mà không hề hấn gì.

Tôi hy vọng điều này giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc tái chế đúng cách các vật phẩm như bình gas, chai lọ, pin và bình xịt".

Trước đó, một bộ pin lithium bất ngờ bốc cháy và làm thủng một lỗ bên hông xe chở rác ở Barnet.

Được biết, chất thải dễ cháy không bao giờ được cho vào thùng rác mà thay vào đó phải được tái chế tại các trung tâm tái chế.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn