Clip: Porsche đâm vào cây xanh rồi bốc cháy, tài xế tử vong

Theo Newsflare, đoạn clip được quay tại Thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 13/8 cho thấy một chiếc Porsche dường như đã vượt đèn đỏ và đâm mạnh vào một chiếc xe đạp điện.

Chiếc xe sau đó mất kiểm soát và đâm vào một cái cây, phần đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng và chìm trong lửa.

Chiếc xe Porsche bốc cháy sau khi đâm vào cây xanh ven đường.

Nhận được tin báo, lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng không thể ngăn chặn được thiệt hại. Chiếc Porsche chỉ còn là một lớp vỏ cháy đen khi lửa được dập tắt.

Bất chấp mọi nỗ lực giải cứu, tài xế Tang được xác nhận là đã tử vong. Người đi xe đạp, ông Hu, bị thương đã sống sót sau khi được điều trị y tế.

Cảnh sát giao thông Chu Sơn đang điều tra vụ việc. Thông tin chi tiết về nguyên nhân và trách nhiệm dự kiến sẽ được công bố sau khi cuộc điều tra hoàn tất.

