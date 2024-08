Clip người chủ "tác động vật lý" chú chó chuyên chụp ảnh cùng du khách ở quảng trường Đà Lạt khiến dân mạng phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay dịch vụ này

Khoảng vài năm trở lại đây, khi ghé qua quảng trường Đà Lạt, mọi người sẽ gặp những chú chó rất xinh đang tạo dáng chụp ảnh cùng du khách. Những chú chó với biểu cảm vô cùng đáng yêu, kèm theo rất nhiều phụ kiện như mũ, kính mắt, khăn quàng... nên thu hút lượt khách tới chụp ảnh rất đông. Hầu như ai đến quảng trường đều ghé lại chụp ảnh cùng các chú chó xinh xắn này.

Những hình ảnh về dịch vụ chụp ảnh cùng chó tại quảng trường Đà Lạt đang được chia sẻ khắp các hội nhóm trên mạng xã hội.

Tuy nhiên càng về sau này, số lượng các chú chó tại quảng trường cũng như chủ dịch vụ chụp ảnh cùng chó ngày càng nhiều. Rất nhiều người phản ánh, các chú chó ở đây bị đứng ngoài trời cả ngày để chụp ảnh với khách, dù mệt mỏi thế nào cũng không được nghỉ ngơi. Thậm chí có người chủ còn "tác động vật lý" khi chó phản ứng lại.

Clip người chủ "tác động vật lý" chú chó chụp ảnh cùng du khách ở Đà Lạt

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, một làn sóng phẫn nộ xuất hiện. Khắp các hội nhóm trên mạng xã hội cùng đồng loạt lên tiếng trước những hình ảnh được du khách ghi lại tại quảng trường Đà Lạt những ngày qua.

Qua những chia sẻ của cư dân mạng, có thể thấy hình ảnh một chú chó đang khá mệt mỏi và tỏ thái độ không hợp tác, người chủ lập tức dùng chân tác động, chú chó tỏ rõ sự cam chịu, sợ hãi và lại tiếp tục đứng yên tiếp khách theo mệnh lệnh của chủ.

Đây cũng là khoảnh khắc nhận về rất nhiều bức xúc từ cư dân mạng. Hàng loạt những lời kêu gọi tẩy chay dịch vụ chụp ảnh này. Thực tế đây không phải lần đầu tiên dân tình phản ứng gay gắt như vậy, nhưng dù có phản ánh thế nào thì dịch vụ này vẫn tồn tại và ngày càng mở rộng hơn.

- "Các bé bị bắt đứng cả ngày để tiếp khách, đêm khuya lạnh sương xuống cũng không được nghỉ ngơi, phản ứng là sẽ bị tác động. Thật sự cạn lời với loại hình dịch vụ như thế này có thể tồn tại ở Đà Lạt, có cách nào để chính quyền vào cuộc không?".

- "Bạn bè mình ơi, đi Đà Lạt xin đừng ủng hộ những dịch vụ chụp ảnh cùng chó như thế này".

- "Thật sự cạn lời với loại hình dịch vụ như thế này có thể tồn tại ở Đà Lạt".

- Tháng 2 vừa rồi em vô trong đó có chụp với 2 bé chó trắng. Anh chủ định đánh bé chó, em kêu anh ơi anh đừng đánh các bé ấy. Chủ là hai vợ chồng trẻ không yêu thương chó mà chỉ vì mục đích kinh doanh thôi".

- "Tẩy chay hết các hình thức chụp hình với chó để không tiếp tay cho vấn nạn ngược đãi động vật".

- "Quan trọng là có cầu thì mới có cung, không hiểu nổi có người vẫn ủng hộ loại hình này".

- "Theo ý kiến riêng của mình thì không có cầu sẽ chẳng có cung, nhưng ở mức độ nào thôi. Biết là chẳng hại đến ai, nhưng làm vậy thì bóc lột quá".

Không chỉ những người yêu thương động vật, mà tất cả mọi người khi nhìn thấy những hình ảnh này đều cảm thấy bức xúc. Vẫn biết có cầu mới có cung, đây cũng là một hình thức kiếm tiền mà thôi. Nhưng nếu những người chủ ấy chăm chút, yêu thương hay ít nhất cũng cho những chú chó này có thời gian nghỉ ngơi thì cũng không khiến dân tình phản ứng gay gắt đến vậy.

Chính vì không phải là chủ của những chú chó này, nên dù tận mắt nhìn thấy cảnh này thì mọi người cũng chẳng thể cai thiệp. Họ muốn mắng chửi, muốn tác động gì là quyền của họ, còn những chú chó chỉ biết ngậm ngùi và sợ sệt đứng giữa quảng trường cả ngày để chào khách.

Sự việc đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và nhận về hàng loạt bức xúc của cư dân mạng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thanhnienviet.vn