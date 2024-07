CLIP: Ngọn lửa bùng phát, kèm nhiều tiếng nổ lớn tại Công ty Cát Đạt

Ngày 26-7, các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại vụ cháy xảy ra tại một công ty gỗ đã bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo về yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 25-7, đám cháy bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV SX-TM Cát Đạt, nằm trong KCN Rạch Bắp (thuộc phường An Tây, TP Bến Cát).

Clip hiện trường vụ cháy

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương, công ty này chuyên gia công, chế biến gỗ, diện tích nhà xưởng 5.000 m2, trong đó diện tích cháy khoảng 1.500 m2, chất cháy chủ yếu là sơn, gỗ, bao bì...

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 1 xe chỉ huy, 11 xe chữa cháy và 66 cán bộ, chiến sĩ do Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương làm chỉ huy đến hiện trường để khống chế hỏa hoạn.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút đám cháy được khống chế, rất may không có thiệt hại về người. Theo các công nhân, thời điểm này đúng lúc công nhân chuẩn bị tan ca, nhiều người chạy nháo nhào, lo sợ.

Trước đó, vào ngày 15-7, một nhà xưởng rộng hơn 3.000 m2 của một công ty gỗ ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra cháy lớn, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đáng chú ý, công ty này trước đó đã bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo công tác PCCC nhưng vẫn hoạt động "chui".

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động