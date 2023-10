CLIP: Nam thanh niên đang đứng chụp ảnh trước quán bia, bất ngờ bị đâm tử vong

Sáng 7-10, tin từ UBND phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận rạng sáng cùng ngày tại một quán bia trên địa bàn phường đã xảy ra một vụ án mạng, hiện lực lương công an đang vào cuộc điều tra.

Your browser does not support the video tag.

Camera an ninh ghi lại vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 16 phút ngày 7-10, tại quán bia Lip lounge, phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Qua hình ảnh camera ghi lại cho thấy thời điểm trên một nam thanh niên mặc áo trắng đứng chụp ảnh cùng với 1 người khác. Lúc này, có 1 thanh niên mặc quần áo đen đi từ phía ngoài đường tiến lại gần nam thanh niên mặc áo trắng rồi rút dao đâm liên tiếp vào người thanh niên này.

Bị đâm bất ngờ, nam thanh niên liền vùng bỏ chạy, sau đó được người dân đưa tới Bệnh viện 71 Trung ương (đóng tại phường Quảng Tâm) cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nghi phạm gây án đã trốn khỏi hiện trường và đang bị truy bắt.

Thanh niên áo đen (khoang đỏ) tiến tới đâm liên tiếp vào người thanh niên áo trắng. Ảnh cắt từ clip

Theo nguồn tin, nạn nhân bị đâm có tên là G. (ngụ phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn), còn nghi phạm gây án là người ở phường Quảng Cát (TP Thanh Hóa).

Hiện, vụ trọng án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động