Án mạng đau lòng sau đám giỗ, một người đàn ông bị đâm tử vong

Ngày 25/6, theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an huyện Lục Nam, Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông thiệt mạng xảy ra trên địa bàn xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, khiến một người thiệt mạng.

Theo nội dung vụ việc, sáng ngày 24/6, gia đình ông M (thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn) làm giỗ bố đẻ, có mời nhóm thợ xây trong đó có anh Âu cùng ăn cơm, uống rượu tại nhà anh Tr (là con trai ông M). Khoảng 12 giờ cùng ngày, sau khi đã ăn cơm, uống rượu xong, mọi người ra bàn uống nước thì giữa anh Âu và anh Thọ (là cháu ruột ông M) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau, đánh nhau.

Mâu thuẫn ẩu đả khiến hai người đàn ông dùng hung khí đánh nhau, khiến một người thiệt mạng (Ảnh minh họa).

Sau đó, anh Âu bỏ ra về thì bị anh Thọ dùng xe máy đuổi theo, đâm vào người nhưng anh Âu tránh được. Anh Âu đã đi vào bếp nhà ông Đ.V.Kh (thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn), lấy một con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) cài vào cạp quần rồi đi ra tỉnh lộ 295 để về nhà.

Khi đi đến khu vực trước cửa nhà ông M, anh Âu tiếp tục bị anh Thọ đuổi theo bằng xe máy. Trong lúc đuổi theo anh Âu, anh Thọ bị ngã xe máy, sau đó tiếp tục nhặt một đoạn gậy gỗ lao vào vụt đánh anh Âu. Bị đánh nên anh Âu lấy con dao nhọn ra, đâm vào tay và vùng ngực của anh Thọ rồi vứt con dao vào khu vườn nhà ông M. Anh Thọ sau khi bị dao đâm vẫn tiếp tục lao vào xô xát với anh Âu.

Sau đó, do mất nhiều máu nên anh Thọ tử vong còn anh Âu đã đến Công an xã Bảo Sơn đầu thú và khai báo về hành vi của mình. Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: Pháp luật Plus