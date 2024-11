Clip: Nam thanh niên đấm cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Your browser does not support the video tag.

Ngày 06/11, thông tin trên báo Bình Dương, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Vũ Quyết T. (29 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, tối ngày 05/11, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại ngã tư cầu, Tổ tuần tra 171 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra xác định T. (29 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh), có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá mức cho phép (trên 0,4 mg/lít khí thở). Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe máy nam thanh niên này.

Khi được yêu cầu mở cốp xe theo quy định, T. bất ngờ vung tay đấm vào mặt một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Ngay lập tức, lực lượng công an đã khống chế đối tượng.

Hiện, Công an TP. Thuận An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng V.Q.T. đấm cảnh sát giao thông, có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Ảnh: Zing.vn

“Hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao. Người có hành vi chống người thi hành công vụ có thể phải truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại điều Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên; đ) Tái phạm nguy hiểm". Ngoài ra, người vi phạm phải bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP: - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: + Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; +Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; +Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: + Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ; + Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ; + Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính.

