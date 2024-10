Nghệ An: Xem xét trách nhiệm người đứng đầu đơn vị có cán bộ vi phạm nồng độ cồn

Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, từ đó góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là việc làm cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành an toàn giao thông, nhất là quy định về không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khi tham gia giao thông.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức trong chấp hành pháp luật về giao thông.

Từ đó, tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, thói quen, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là pháp luật giao thông cũng như các quy định khác.

Khi có thông báo của cơ quan chức năng về việc cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, cơ quan quản lý cán bộ căn cứ quy định của pháp luật về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và quy định riêng của cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình xử lý nghiêm.

Việc xử lý phải đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nghiêm cấm việc bao che, giấu giếm khuyết điểm cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Các cơ quan này định kỳ hằng năm trao đổi kết quả với cơ quan gửi thông báo để tổng hợp, theo dõi.

Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ, hoặc xử lý không nghiêm minh, chưa kịp thời cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý sẽ bị xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý.

Để kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh người tham gia giao thông, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, Công an tỉnh Nghệ An tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuân thủ tinh thần “Thượng tôn pháp luật,” “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm.

Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, không hợp tác cần thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý để xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã xử lý gần 20.000 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, ma túy; trong đó có cán bộ, công chức, viên chức./.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: vietnamplus.vn