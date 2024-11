Vụ CSGT bị đấm vào mặt khi đo nồng độ cồn: Làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ

Ngày 7-11, liên quan đến việc Cảnh sát giao thông trạm Quốc lộ 13, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương bị người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đấm vào mặt trong lúc đang làm nhiệm vụ, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

"Hiện cơ quan điều tra, Công an TP Thuận An đang củng cố hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì sẽ khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ"- lãnh đạo này thông tin.

Tổ tuần tra 171 trong lúc đề nghị người đàn ông vi phạm nồng độ cồn mở cốp xe máy để kiểm tra thì bất ngờ bị đấm vào mặt

Như Báo Người Lao Động đã thông tin khuya 5-11, tổ tuần tra đặc biệt 171, Công an tỉnh Bình Dương đang tuần tra tại ngã tư cầu Ông Bố (phường Bình Hòa, TP Thuận An) thì phát hiện V.Q.T (29 tuổi, ngụ TP HCM) đang lái xe máy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Your browser does not support the video tag.

CLIP ghi lại vụ việc

Tại đây, tổ tuần tra tiến hành đo nồng độ cồn đối với T. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở của T. là 0,837 mg/lít khí thở nên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và kiểm tra xe máy của T.

Lúc này, T. bất ngờ đấm vào một cán bộ cảnh sát giao thông khiến người này bị trầy xước da vùng môi.

Thấy vậy, các thành viên trong tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế T. và bàn giao cho công an địa phương tiếp tục xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người Lao Động