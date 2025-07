CLIP: Một tài xế bị đột quỵ khi đang lái xe ở TP HCM

Chiều 7-7, Bệnh viện Vũng Tàu (TP HCM) cho biết bệnh nhân V.T.H. (59 tuổi, ngụ phường Bình Tân) đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu vì đột quỵ. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi tích cực.

Trước đó, khoảng 11 giờ 35 phút cùng ngày, ông H. đang điều khiển xe trên đường Trần Phú (khu vực Bến Đình, phường Vũng Tàu) thì bất ngờ có dấu hiệu đột quỵ. Phát hiện người này có biểu hiện bất thường, người dân nhanh chóng gọi cấp cứu.

CLIP ghi lại sự việc, tài xế được người dân hỗ trợ gọi cấp cứu kịp thời

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Vũng Tàu lúc 11 giờ 50 phút. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ cấp và lập tức chỉ định sử dụng thuốc đặc hiệu giúp làm tan cục máu đông. Nhờ được xử trí trong "khung giờ vàng", bệnh nhân đã nhanh chóng ổn định trở lại.

Theo các bác sĩ, thuốc tiêu sợi huyết có hiệu quả cao nhất nếu được sử dụng trong vòng 3 giờ, tối đa 4,5 giờ kể từ khi khởi phát đột quỵ. Việc phát hiện và đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm đóng vai trò quyết định giúp khả năng phục hồi và tính mạng của người bệnh.

Bệnh viện Vũng Tàu khuyến cáo người dân cần nhận diện sớm các dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó... và gọi cấp cứu ngay để được can thiệp kịp thời.

