Tài xế đột qụy giữa cao tốc, CSGT cõng bệnh nhân lên xe đặc chủng, giành giật "thời gian vàng"

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h30' sáng nay (5/7) trên cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Trạm thu phí Km188, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT nhận được tin báo khẩn cấp từ anh Phạm Đình Tam, phụ xe tải biển số 35H-020.79.

Theo đó, tài xế xe tải là anh Hoàng Việt Nam (SN 1979) bị đột quỹ giữa cao tốc, nằm bất tỉnh trên cabin. Đội công tác đã triển khai hỗ trợ khẩn cấp, sử dụng xe đặc chủng, bật đèn, còi ưu tiên, mở đường đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp một cách nhanh nhất có thể.

Phán ứng nhanh của tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã giúp anh Nam được cấp cứu trong "thời gian vàng", giữ lại mạng sống. Toàn bộ diễn biến của sự việc đã được ghi lại và sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của dư luận.

"Thật tuyệt vời! Các chiến sĩ đã rất nhanh chóng hỗ trợ và đưa tài xế đi cấp cứu kịp thời, giữ lại mạng sống cho bệnh nhân. Nếu qua thời gian vàng thì không biết chuyện gì có thể xảy ra", tài khoản Minh Loan bình luận.

"Tài xế thực sự đã rất may mắn trong tình huống này, được các chiến sĩ hỗ trợ giúp đỡ kịp thời", tài khoản Huệ Chi bình luận.

"Theo dõi clip mà cũng căng thẳng theo. May là tài xế đã được cấp cứu kịp thời trong "thời gian vàng", tài khoản Xuân Long bình luận.

