Clip: Lên cơn đau tim đột ngột, nam nghệ sĩ tử vong ngay trên sân khấu

Một nghệ sĩ 40 tuổi đã ngã gục trên sân khấu và tử vong vì lên cơn đau tim khi đang biểu diễn tại Ramleela, làng Karke, quận Garhwa, bang Jharkhand, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra vào tối 18/10 và người đàn ông được xác định là Vinod Prajapati. Theo Hindustan Times, Prajapati bước lên sân khấu, bắt đầu biểu diễn và sau đó ngã gục xuống rồi nằm bất động.

Các nghệ sĩ đồng nghiệp ban đầu nghĩ rằng đó là một phần của màn trình diễn, nhưng khi thấy Prajapati vẫn nằm bất động khi đã được gọi tên thì tấm màn sân khấu đã được kéo lên.

Màn biểu diễn sau đó kết thúc đột ngột. Các nghệ sĩ và người dân địa phương đã nhanh chóng đưa người đàn ông đến bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, người này được tuyên bố đã tử vong.

Cái chết của Prajapati đã gây sốc cho cộng đồng địa phương và nhiều người đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của anh.

