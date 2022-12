Tử vong vì đau tim khi đang xem phim Avatar 2

Nạn nhân chết vì đau tim khi đang xem phim Avatar 2 là nam thanh niên Lakshmireddy Srinu ở quận Kakinada của bang Andhra Pradesh (Ấn Độ). Khi đang xem Avatar 2: The Way of Water cùng với anh trai, Lakshmireddy Srinu đột ngột qua đời vì đau tim. Sự việc xảy ra ở một rạp chiếu phim tại quận Kakinada của bang Andhra Pradesh.

Theo báo cáo, các nhà chức trách dẫn lời một số lời kể của nhân chứng cho biết nạn nhân đột nhiên cảm thấy đau ngực khi xem phim và rơi vào bất tỉnh. Raju, anh trai của nạn nhân, đã đưa anh ta đến bệnh viện gần đó để kiểm tra sau sau đó.

Khi các bác sĩ kiểm tra Srinu, họ xác định rằng anh ấy đã qua đời do ngừng tim. Họ cũng tiết lộ rằng anh ấy bị huyết áp cao và có thể sự phấn khích tột độ của bộ phim đã khiến anh ấy lên cơn đau tim.

Chàng thanh niên Lakshmireddy Srinu đã chết vì đau tim khi đang xem phim Avatar 2 của đạo diễn James Cameron.

Những người có vấn đề về tim tiềm ẩn có thể chết đột ngột do quá căng thẳng hoặc phấn khích, theo Hidustan Times. Nguyên nhân có thể là do mảng bám trong mạch vành bị vỡ hoặc do rối loạn nhịp tim vì quá phấn khích. Những cái chết kiểu này xảy ra trong các trận đấu hoặc tình huống xúc động phấn khích, không chỉ khi xem phim, tiến sĩ Pradeep Kumar D, bác sĩ chuyên khoa tim tại Bệnh viện Aster CMI (Ấn Độ), cho biết.

Theo Mirror, hồi năm 2010, một người đàn ông 42 tuổi ở Đài Loan cũng chết vì đau tim khi xem bộ phim Avatar ra rạp lần đầu tiên.

Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng nạn nhân có tiền sử huyết áp cao và nguyên nhân khiến anh ta lên cơn đau tim có thể là do 'quá phấn khích khi xem phim'.

Avatar: The Way Of Water' (Avatar 2) có doanh thu tuần mở màn trên toàn thế giới là 434,5 triệu USD. Theo CNN, Avatar 2 đang là phim có doanh thu mở màn cao thứ hai năm 2022, sau Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Song đây chưa phải mức doanh thu đúng như kỳ vọng của các nhà phê bình phim và nghiên cứu thị trường điện ảnh.

Đạo diễn James Cameron không tiết lộ cụ thể mức đầu tư của Avatar: The Way of Water. Ông chỉ cho biết con số "rất đắt đỏ, muốn hòa vốn phải là phim có doanh thu cao thứ ba hoặc thứ tư trong lịch sử". CNN dự đoán con mức doanh thu này tương đương hơn hai tỷ USD.

Phần 2 của bom tấn đặt câu chuyện sau phần đầu hơn 10 năm, khi Jake và Neytiri có một mái ấm hạnh phúc bên ba đứa con ruột, một đứa con nuôi và một đứa con đỡ đầu. Người Trái đất một lần nữa đổ bộ lên hành tinh Pandora với ý định trả thù Jake. Để bảo toàn sinh mạng cho tộc người Na'vi rừng, vợ chồng Jake đưa các con tìm nơi nương náu mới, hòa nhập cuộc sống của tộc người Na'vi biển.

Bộ phim dài ba tiếng 12 phút, chiêu đãi người xem kỹ xảo 3D ấn tượng thị giác nhưng câu chuyện có phần lê thê, thiếu tính đột phá so với phần 1. Đảm nhận một nhân vật mới của phim, Kate Winslet tưởng như đã chết khi nhịn thở trong cảnh lặn biển. Trong khi, ngôi sao 73 tuổi Sigourney Weaver cảm thấy thích thú khi hóa thân cô bé 14 tuổi.

