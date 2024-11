Clip: Kinh hoàng khoảnh khắc siêu bão Man-yi "có khả năng gây thảm họa" ở Philippines với những đợt sóng "chưa từng có"

Your browser does not support the video tag.

Siêu bão Man-yi có sức gió 195 km/h và gió giật lên tới 325 km/h, quật đổ nhiều cây cối, cột điện, phá hủy nhiều ngôi nhà. Video: Rappler.

Theo thông tin mới nhất từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), vào hồi 4h ngày 18/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 118,9 độ kinh đông, cách Sinait 145 km, Ilocos Surt về phía tây, tức trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133 km/h), giật cấp 15, khí áp 965 hPa, bán kính mây bão 280 km. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Hơn 750.000 người đã phải di chuyển tới các nơi trú ẩn khẩn cấp, bao gồm nhà thờ và một trung tâm mua sắm, do bão Man-yi và hai cơn bão trước đó.

Cây cối bị quật ngã tơi bời khi gặp siêu bão Man-yi. Ảnh minh họa.

Trước đó, vào khoảng 15h20 ngày 17/11, siêu bão Man-yi đã đổ bộ lần thứ 2 vào bờ biển Đông Bắc Philippines, đây là cơn bão lớn thứ 6 đổ bộ vào quốc gia này trong vòng chưa đầy một tháng. Trước khi đổ bộ, theo PAGASA, sức gió mạnh nhất gần tâm bão lên tới 185 km/h, gió giật 305 km/h vào cuối chiều 17/11.

Dự báo, đến 19 giờ ngày 18/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 116,0 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25km/giờ, đi vào Biển Đông và suy yếu dần.

Liên quan đến vấn đề trên, Bộ NN&PTNN vừa ban hành công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và nhiều bộ, ngành liên quan khẩn trương chuẩn bị ứng phó với siêu bão Man-yi. Các đơn vị cần sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết; Các cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin về diễn biến của bão để người dân chủ động ứng phó; Các bộ, ngành được yêu cầu chủ động phối hợp với địa phương để đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra./.

Tác giả: Thảo Linh (T/H)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn