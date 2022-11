Clip: Kinh hoàng cảnh xe bus bị lật, 47 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 20/11 vừa qua tại một con đường quốc lộ của tỉnh Phetchabun (Thái Lan).

Cụ thể, chiếc xe bus 2 tầng đã bị lật nhiều vòng sau khi bất ngờ bị mất kiểm soát khi rẽ vào khúc cua của con đường. Toàn bộ cửa kính của chiếc xe bị vỡ vụn, đồ đạc của du khách nằm rải rác dọc đường quốc lộ.

Theo báo chí địa phương, người tử vong trong vụ tai nạn được xác định là tài xế Surachai, 47 tuổi. 46 người khác đã được đưa đến trung tâm cấp cứu gần nhất.

Được biết, một trong số những hành khách cho biết, họ đã ngửi thấy mùi khét từ trước xe, có lẽ hệ thống phanh đã xảy ra vấn đề.

Hiện, nguyên nhân vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn