CLIP: Nguyễn Kim Trung Thái nói về hành động xoá dữ liệu camera

Sáng 25-11, Toà Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh bị cha và "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong.

Từ sáng sớm, hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi; quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi; quê TP HCM) bị áp giải đến toà. Phiên xử thu hút người dân đến theo dõi.

Tại toà, giám định viên cho biết kết quả giám định pháp y thể hiện bé V.A chết do những tổn thương vào ngày 22-12-2021. Những vết thương trước đó là yếu tố làm sức khoẻ của V.A yếu hơn và có khả năng bị sốc, dễ dẫn đến tử vong hơn.

Hai bị cáo tại phiên xét xử.

Trả lời thẩm vấn của đại diện VKSND TP HCM, Thái khai hành vi xoá camera trong lúc con đang được cấp cứu tại bệnh viện trong ngày 22-12-2021 nhằm bỏ bớt những hình ảnh mà bị cáo và Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã đánh.

Vào ngày V.A tử vong, Thái đang họp ở công ty thì nhận được tin nhắn V.A chưa học bài xong. Thái vào điện thoại xem camera ở nhà thì thấy Trang đang đánh V.A nên xin ra ngoài để gọi cho Trang, nhắc nhở đừng đánh con.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Nguyễn Kim Trung Thái khai tại toà (Clip: Trần Thái).

Sau đó, Trang gọi lại cho Thái báo về gấp. Khi Thái về thì thấy V.A ói nên đưa đi cấp cứu. Trong lúc con đang cấp cứu thì Thái ngồi ở ngoài xoá camera an ninh ở nhà.

Toà hỏi: "Bị cáo sợ gì mà xoá? Sợ liên luỵ đúng không?". Thái đáp thời điểm đó bị cáo không nghĩ được gì, bị cáo xoá camera trong lúc tinh thần không ổn định, không suy nghĩ được gì.

HĐXX cho rằng những lời khai của bị cáo Thái càng chứng tỏ hơn thái độ, tình cảm của bị cáo đối với con như thế nào. Bị cáo cho rằng thời điểm con đang cấp cứu, bị cáo bấn loạn nhưng không lo gì cho tính mạng của con, thay vào đó, bị cáo ngồi xoá camera để che giấu hành vi phạm tội.

Về những lần chứng kiến Trang đánh con, tham gia đánh con như cáo trạng đã nêu, Thái cho rằng mình không đánh con nhiều mà chỉ vài lần.

Bị cáo nói buồn và đau lòng vì những lần chứng kiến Trang đánh con. Thái nhắc đi nhắc lại rằng do bản thân nhu nhược, không quyết liệt can ngăn nên mới có hậu quả như hôm nay.

Toà hỏi vì sao bị cáo không đưa con về cho mẹ ruột chăm sóc, Thái nói rằng ban đầu thấy quan hệ của Trang và con riêng của mình rất tốt nên không ngờ có ngày xảy ra sự việc như vậy.

Tác giả: Y.Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động