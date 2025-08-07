Chủ tịch vướng lao lý, nhóm lãnh đạo Chứng khoán Hòa Bình 'rút ruột' 6.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) mới đây công bố một sự việc nghiêm trọng, cáo buộc nhóm cựu lãnh đạo đã chiếm đoạt gần 5.900 tỷ đồng thông qua hàng loạt giao dịch trái phép trong giai đoạn 2021–2024.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Hoà Bình kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex – bị khởi tố, khiến bộ máy điều hành công ty lâm vào khủng hoảng và bị cho là đã hành động thiếu kiểm soát. Nhiều giao dịch tài chính khuất tất được thực hiện, dẫn đến việc dòng tiền bị "rút" khỏi sổ sách kế toán.

5.854 tỷ đồng 'bốc hơi' khỏi sổ sách

Biến cố bắt đầu từ ngày 29/10/2021, khi bà Nguyễn Thị Loan – cổ đông lớn nhất kiêm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Hoà Bình – bị khởi tố vì sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ngay sau đó, công ty chứng khoán rơi vào tình trạng xáo trộn nội bộ nghiêm trọng. Nhóm lãnh đạo cấp cao thời điểm đó gồm các ông Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc Duyên, Trần Kiên Cường và Phan Sỹ Hải đã nhanh chóng tổ chức ĐHĐCĐ, tự ý miễn nhiệm bà Loan và đưa ông Trần Kiên Cường lên làm Chủ tịch HĐQT.

Nhóm cựu lãnh đạo Chứng khoán Hoà Bình bị cáo buộc "phù phép" 5.854 khỏi báo cáo tài chính



Không dừng lại ở đó, nhóm này còn tiến hành ủy quyền quản lý 24,6 triệu cổ phiếu HBS – tương đương 74,56% vốn điều lệ thuộc nhóm bà Loan – cho các cá nhân khác đứng tên, qua đó vô hiệu hóa hoàn toàn quyền kiểm soát của cổ đông lớn, tạo tiền đề cho loạt giao dịch tài chính trái phép sau đó.

Từ ngày 1/11/2021 đến 31/12/2024, nhóm đã thiết lập hệ thống gồm 14 tài khoản ngân hàng mở tại 5 tổ chức tín dụng, trong đó có 8 tài khoản hoàn toàn nằm ngoài hệ thống kế toán chính thức. Theo báo cáo từ ban lãnh đạo mới, tổng số tiền luân chuyển qua hệ thống tài khoản này lên tới 6.007 tỷ đồng, với 5.939 tỷ đồng đã bị chi ra mà không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo tài chính nào.

Khoảng 1.840 tỷ đồng trong số đó được sử dụng để mua lại một dự án bất động sản từ ngân hàng. Sau đó, chính nhóm này lại dùng công ty “sân sau” để mua ngược dự án từ Chứng khoán Hoà Bình, nhằm xóa dấu vết dòng tiền và chuyển tài sản từ doanh nghiệp niêm yết sang sở hữu tư nhân.

Bên cạnh đó, nhóm cựu lãnh đạo còn tạo lập 288 tài khoản giao dịch tại Chứng khoán Hoà Bình – đều là tài khoản “ảo”, không phát sinh giao dịch chứng khoán thực tế nhưng lại được hạch toán đang vay margin với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Số tiền này sau đó bị rút khỏi hệ thống và được che giấu thông qua phần mềm kế toán và hệ thống giao dịch nội bộ.

Tổng cộng, theo đối chiếu giữa sao kê ngân hàng và dữ liệu tài chính nội bộ, ban điều hành mới xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới 5.854 tỷ đồng – toàn bộ đều nằm ngoài sổ sách kế toán.

Phong toả 1.220 tài khoản giao dịch, truy vết dòng tiền

Trước những sai phạm nghiêm trọng, ông Nguyễn Phan Trung Kiên, Tổng giám đốc đương nhiệm đã đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua việc kiểm toán lại toàn bộ báo cáo tài chính các năm 2022–2024. Đơn vị được giao nhiệm vụ là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV). Trong khi đó, Tổ Kiểm soát nội bộ được chỉ đạo rà soát toàn bộ giao dịch ngân hàng, sao kê tài khoản và phần mềm kế toán Oracle Netsuite để phát hiện sai phạm tiềm ẩn.

Đáng chú ý, HĐQT Chứng khoán Hoà Bình thống nhất cấm mọi giao dịch liên quan đến 8 tài khoản nằm ngoài hệ thống kế toán, đồng thời ra lệnh phong tỏa toàn bộ 1.220 tài khoản giao dịch cá nhân liên quan, với 608 mã chứng khoán, kể từ ngày 12/7/2025 đến khi có kết luận từ cơ quan điều tra. Riêng 3 tài khoản tổng đã ghi nhận 78 tỷ đồng tiền vào và hơn 114 tỷ đồng tiền rút.

Chứng khoán Hoà Bình sẽ phong toả toàn bộ 1.220 tài khoản giao dịch cá nhân kể từ ngày 12/7/2025 cho đến khi có kết luận từ cơ quan bảo vệ pháp luật.

Mặt khác, Chứng khoán Hoà Bình cũng chấp thuận yêu cầu của Tập đoàn Vimedimex về việc thu hồi 5,8 triệu cổ phiếu HBS từ ông Nguyễn Anh Đức – tương đương 17,58% vốn điều lệ, do ông này “không còn đủ tiêu chuẩn đại diện phần vốn góp” sau khi tập đoàn thay đổi cơ cấu quản lý.

Trong bối cảnh lùm xùm tài chính chưa có hồi kết, hoạt động kinh doanh của Chứng khoán Hoà Bình khá mờ nhạt. Báo cáo tự lập 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy doanh thu của công ty chỉ đạt 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,8 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, tổng tài sản ghi nhận ở mức 373 tỷ đồng, chủ yếu hình thành từ vốn chủ sở hữu.

Trên sàn chứng khoán, phiên giao dịch ngày 8/7, cổ phiếu HBS đóng cửa quanh mức 7.400 đồng/cp, tương ứng mức vốn hóa thị trường chỉ 248 tỷ đồng.

Tác giả: Hà Lê

Nguồn tin: vietnamfinance.vn