Clip: Điều tra vụ người đàn ông đưa xăng sang nhà hàng xóm đốt nghi ghen tuông

Chiều 9/6, thông tin từ UBND xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể người đàn ông đâm vợ, đốt nhà hàng xóm, xảy ra tối 8/6 trên địa bàn.

Theo đó, đến hơn 11h trưa 9/6, người này đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở kênh Đào và đã tử vong. Thi thể người đàn ông được bàn giao cho gia đình và cơ quan chức năng liên quan để tiếp tục điều tra.Người vợ đang được cấp cứu đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài ghi lại cảnh ông S., 45 tuổi, trú xã Tràng Sơn mang xăng sang nhà hàng xóm đổ xuống nền và đốt nhà.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại hình ảnh người đàn ông S. mang xăng sang đốt nhà hàng xóm

Hình ảnh clip cho thấy lúc đó trong nhà có cả phụ nữ, trẻ em. Do mọi người đều kịp chạy ra ngoài nên không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi gây án, người đàn ông về nhà lấy xe máy lao xuống kênh Đào.

Your browser does not support the video tag.

Clip người đàn ông lao xe máy xuống kênh Đào

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 8/6, sau khi nhậu trở về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ và ông S. dùng dao tấn công khiến người vợ tên N.T.L., 33 tuổi gục tại chỗ.

Sau đó, người đàn ông này mang xăng sang nhà hàng xóm định phóng hỏa nhưng được mọi người can ngăn, dập lửa.

Ông S. chạy xe máy ra cầu bắc qua sông Đào huyện Đô Lương rồi lao cả người và xe xuống sông, bị nước cuốn mất tích.

Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Có một số thông tin cho rằng, xảy ra sự việc là do ông S. ghen tuông.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an xã Tràng Sơn đã có mặt tại hiện trường, ổn định tình hình an ninh trật tự và tìm kiếm ông S.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn