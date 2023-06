Chồng ghen tuông chích điện vợ để khỏi ngoại tình

Ngày 8/6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Oanh (57 tuổi, ở xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: C.A.



Theo điều tra, Oanh sống chung như vợ chồng với bà H. T. T. T. (45 tuổi, ở xã Long Chánh, thị xã Gò Công). Tối 23/5, cả 2 cãi nhau về việc bà T. không cho Oanh ngủ chung. Bực tức vì điều này, Oanh lấy dây điện dài khoảng 2 m, một đầu cắm vào ổ điện, đầu còn lại chích vào cổ vợ.

Bà T. phát hiện, nên đã đẩy chồng ra. Oanh tiếp tục nắm tóc và dùng dây điện chích vào sau gáy vợ.

Bà T. cầu xin nên Oanh mới buông tha. Sau đó, Oanh chở bà T. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công để điều trị. Vụ việc được trình báo đến cơ quan Công an.

Sáng 26/5, Oanh đến cơ quan công an đầu thú. Oanh khai do có mâu thuẫn với bà T. trong chuyện tình cảm. Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nên Oanh dùng điện chích với mục đích để vợ sợ, không ngoại tình.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zingnews.vn