Clip: 6 người thương vong sau cú va chạm liên hoàn của ô tô "điên"

Your browser does not support the video tag.

Nguồn: Sina

Vụ việc xảy ra tại nút giao giữa đại lộ Jinchao và đại lộ Qingyun, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 14/4 vừa qua.

Đội cảnh sát giao thông Cục Công an Phúc Châu thông tin, vụ tai nạn đường bộ liên quan tới 4 phương tiện khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, chiếc xe ô tô lao nhanh qua ngã tư rồi đâm trực diện vào nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.

Sau đó, lực lượng công an đã tổ chức cứu hộ, chữa trị cho những người bị thương. Hiện, tài xế gây ra vụ tai nạn được xác định là Huang Moumou (nam, 51 tuổi) đã bị khống chế. Quá trình điều tra, xử lý vụ tai nạn đang được tiến hành.

Tác giả: Thạch Thảo

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn