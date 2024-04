Clip: 2 người phụ nữ đánh nhau vì tranh giành máy tập ở phòng gym

Camera an ninh ghi lại cảnh tượng hỗn loạn tại một phòng tập gym ở Mexico. Theo đó người phụ nữ tên Rossana (44 tuổi) và bà Leticia (66 tuổi) lao vào đánh nhau vì tranh giành máy tập. Mặc dù các nhân viên đã cố gắng ngăn cản nhưng cả hai vẫn không dừng cuộc chiến này.

Your browser does not support the video tag.

Trong khi cả hai đang vật lộn, bà Leticia đã cắn đứt đầu ngón tay của đối phương. Rossana la hét trong đau đớn khi bị đối phương tấn công quá thô bạo. Các nhân viên phòng tập đã nhanh chóng hỗ trợ người phụ nữ 44 tuổi và vệ sinh vết thương tại chỗ.

Các nhân viên phòng tập cố gắng ngăn lại. Ảnh cắt từ clip

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt để xử lý sự việc. Cả hai người phụ nữ này đã bị cảnh sát đưa về cơ quan điều tra. Vì bị thương nên sau đó Rossana được đặc cách đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện vẫn chưa rõ chuyên gia y tế có thể gắn lại ngón tay bị cắn hay không.

Sự việc trên đã làm ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng nên ban quản lý phòng tập thể dục đã thông báo với truyền thông địa phương rằng cắt thẻ thành viên của họ.

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn