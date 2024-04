Clip vụ xe máy va chạm xe khách ở Tuyên Quang khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ: Hiện trường tan tác

Khoảng 23h20 ngày 12/4, trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể, xe ô tô khách BKS 23E-000.95 do anh Trần Văn T. (SN 1970, quê Phú Thọ) điều khiển đi theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, đến Km186+550 QL2, thuộc thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, ô tô khách tông vào xe máy biển số 22Y1-323.02 đi chiều ngược lại.

Diễn biến vụ tai nạn được camera hành trình của ô tô khách ghi lại.

Hiện trường tan tác sau vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến tài xế xe máy là L.V.H. (SN 2001, trú tại xã Yên Phú, huyện Hàm Yên) và người ngồi sau là N.V.H. (SN 2006, cùng địa phương) tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe ô tô khách và xe máy hư hỏng nặng, hai nạn nhân tử vong tại chỗ vô cùng thương tâm. Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn đã được camera hành trình của ô tô khách ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

