CLB nữ Thái Nguyên T&T 'lột xác' nhờ gói tài trợ 45 tỷ đồng

ông Đoàn Việt Triều chia sẻ về tình hình tài chính của CLB nữ Thái Nguyên T&T. Ảnh: Phan Tùng

Tại Hội thảo về nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trong bóng đá nữ sáng 7/5, ông Đoàn Việt Triều – lãnh đội CLB Thái Nguyên T&T đã có những chia sẻ về tiềm lực tài chính mà đội bóng này đang có. Theo đó, sau bản hợp đồng ký từ năm 2019, đội bóng xứ chè vừa tiếp tục gia hạn gói tài trợ lên tới 45 tỷ đồng trong 5 năm (2025-2030) từ T&T Group. Nguồn tài chính này giúp CLB thay đổi toàn diện cả về tổ chức lẫn chuyên môn.

“CLB có nhiều chuyển biến tích cực, từ điều kiện tập luyện, thi đấu đến chế độ lương thưởng. Các cầu thủ cũng yên tâm cống hiến, ban huấn luyện ổn định để hướng tới mục tiêu dài hạn”, ông Triều cho biết.

Đội bóng chủ sân Thái Nguyên còn mạnh dạn đi đầu trong nhiều xu hướng mới. Thái Nguyên T&T là một trong những CLB nữ đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng cầu thủ, đồng thời thử nghiệm sử dụng ngoại binh ở mùa giải 2026. Đây được xem là bước đi mang tính tiên phong, góp phần đưa bóng đá nữ tiến gần hơn tới mô hình chuyên nghiệp.

“Năm 2022, chúng tôi là đội đầu tiên thực hiện chuyển nhượng cầu thủ nữ. Để chuẩn bị cho mùa giải 2026, CLB đã bổ sung 5 tân binh là các tuyển thủ quốc gia. Bên cạnh đó, đội cũng chiêu mộ ngoại binh người New Zealand - Rebecca Lake, trở thành đơn vị tiên phong trong việc sử dụng ngoại binh ở các giải trong nước”, cựu HLV CLB Thái Nguyên T&T chia sẻ thêm.

"ĐTQG thu nhỏ" trong đội hình của CLB nữ Thái Nguyên T&T. Ảnh: Phan Tùng

Năm 2019, bóng đá nữ Thái Nguyên đứng trước nguy cơ giải thể vì thu nhập của cầu thủ chỉ dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng, thấp hơn mức lương tối thiểu vùng (3,25 triệu đồng/tháng). Cuộc sống chật vật khiến nhiều cầu thủ phải tạm gác đam mê để chuyển sang làm công nhân tại các khu công nghiệp. Sự đồng hành của T&T Group khi ấy đã giúp đội bóng “hồi sinh”. Gói tài trợ toàn diện không chỉ duy trì hoạt động mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. CLB nữ Thái Nguyên T&T từng bước vươn lên trở thành đối trọng tại các giải đấu quốc nội.

Năm 2022, đội bóng này chiêu mộ hàng loạt tuyển thủ như Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Mỹ Anh và Lê Thị Hoài Lương. Ngay trong năm này, CLB lần đầu giành hạng Ba giải VĐQG, phá vỡ thế “chân kiềng” quen thuộc giữa Hà Nội, TP.HCM và Than Khoáng sản Việt Nam. Đến năm 2024, đội tiếp tục giành HCĐ giải VĐQG và Á quân Cúp Quốc gia.

Theo chia sẻ của lãnh đội Đoàn Việt Triều, sân Thái Nguyên tiếp tục đón thêm các tân binh chất lượng cho mùa giải 2026. Đại diện của đội bóng xứ chè khẳng định, nguồn tài trợ lớn này không chỉ giúp CLB nữ Thái Nguyên T&T cải thiện thành tích mà còn mở ra hướng đi mới cho bóng đá nữ Việt Nam.

Từ nguy cơ giải thể đến vị thế cạnh tranh danh hiệu, Thái Nguyên T&T cho thấy vai trò quan trọng của nguồn lực tài chính trong sự phát triển bóng đá nữ, đồng thời là mô hình thực tiễn để các CLB tham khảo trong định hướng phát triển bền vững.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn