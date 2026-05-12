U17 Việt Nam và câu chuyện giành vé dự World Cup

Thất bại trước Hàn Quốc: bài học đau đớn nhưng bổ ích

Trận thua đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C đã chấm dứt chuỗi trận bất bại kéo dài từ năm 2024 của U17 Việt Nam. Dù vậy, thất bại ấy cũng mang đến nhiều bài học quý giá cho hành trình trưởng thành của các cầu thủ trẻ.

Thực tế, thầy trò HLV Cristiano Roland đã ở rất gần một cú sốc lớn của giải đấu khi duy trì lợi thế dẫn bàn trong phần lớn thời gian trận đấu. U17 Việt Nam thi đấu đầy kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Tuy nhiên, chỉ một vài khoảnh khắc mất tập trung đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Nếu không có các sai lầm đáng tiếc ở cuối trận thì màn trình diễn của U17 Việt Nam trước Hàn Quốc thực sự hoàn hảo với một tập thể trẻ. Ảnh: VFF.

Bàn gỡ hòa 1-1 của U17 Hàn Quốc xuất phát từ tình huống phạm lỗi trước vòng cấm. Chỉ ít phút sau, các cầu thủ Việt Nam chững lại vì cho rằng đối phương đã việt vị dù trọng tài chưa cất còi. Trong khi đó, cầu thủ Hàn Quốc vẫn tiếp tục pha bóng và tận dụng cơ hội để ghi bàn. Đó chính là khác biệt về bản lĩnh và sự tập trung ở những thời điểm quyết định.

Sau bàn thua thứ hai, U17 Việt Nam buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, qua đó để lộ nhiều khoảng trống phía sau. U17 Hàn Quốc tận dụng tốt cơ hội để khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1.

Dù kết quả khiến người hâm mộ tiếc nuối, màn trình diễn của U17 Việt Nam vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Các học trò của ông Roland đã làm tốt nhiều khía cạnh chuyên môn như tổ chức phòng ngự chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình hợp lý và tạo ra lợi thế trước một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á. Điều còn thiếu với U17 Việt Nam có lẽ chỉ là bản lĩnh và sự lạnh lùng ở những thời điểm bước ngoặt.

Tuy nhiên, thất bại trước U17 Hàn Quốc cũng có thể trở thành bài học quý giá để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn trên hành trình vươn ra sân chơi châu lục và thế giới.

U17 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U17 UAE.

Cơ hội World Cup và thử thách tâm lý

Quan trọng hơn, cánh cửa đi tiếp của U17 Việt Nam vẫn còn rộng mở. Nếu đánh bại U17 UAE ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé tham dự Vòng chung kết U17 World Cup mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.

Ngay cả trong một số kịch bản phụ, cơ hội dự World Cup vẫn có thể mở ra với U17 Việt Nam nếu cục diện bảng đấu diễn biến thuận lợi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với đội bóng trẻ lúc này vẫn là tập trung hoàn toàn cho trận đấu quyết định trước U17 UAE.

Vấn đề lớn nhất lúc này nằm ở khía cạnh tâm lý. Một trong những đặc điểm dễ thấy ở các đội trẻ là sự thiếu ổn định về tinh thần thi đấu. Khi hưng phấn, họ có thể chơi bùng nổ trước mọi đối thủ. Nhưng khi chịu áp lực sau thất bại, các cầu thủ trẻ rất dễ đánh mất sự tự tin và khả năng xử lý tình huống.

Bởi vậy, nhiệm vụ của HLV Cristiano Roland lúc này không chỉ là chuẩn bị chiến thuật mà còn phải giúp các học trò nhanh chóng giải tỏa áp lực tâm lý. Chính nhà cầm quân người Brazil cũng khẳng định, toàn đội sẽ dốc toàn lực cho trận đấu cuối cùng:

“Cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta nên điều quan trọng nhất bây giờ là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Trận đấu sau mới là trận quyết định. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải vượt qua”, ông Roland chia sẻ.

Cũng cần nhấn mạnh rằng, U17 Việt Nam bước vào giải đấu với sự tự tin lớn sau chức vô địch Đông Nam Á. Việc đánh bại U17 Yemen hay dẫn trước U17 Hàn Quốc trong phần lớn thời gian trận đấu cho thấy khoảng cách giữa bóng đá trẻ Việt Nam với các đội mạnh châu Á đang dần được thu hẹp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, các cầu thủ trẻ Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ ràng. Ảnh: VFF.

Quyết thắng trước UAE không chỉ vì tấm vé World Cup

Tối 11/5 (giờ địa phương), chỉ một ngày sau trận thua trước U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho cuộc đối đầu mang tính quyết định với U17 UAE.

Trong buổi tập, HLV Cristiano Roland dành nhiều thời gian để động viên tinh thần các học trò. Nhà cầm quân người Brazil ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh rằng bóng đá luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Theo ông Roland, những sai lầm xuất hiện ở thời điểm hiện tại cũng là cơ hội để toàn đội hoàn thiện hơn khi quyền tự quyết vẫn còn trong tay.

Thực tế, U17 Việt Nam vẫn nắm nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Một kết quả hòa trước U17 UAE hoàn toàn có thể đủ để đội bóng của HLV Cristiano Roland giành vé vào tứ kết nếu U17 Hàn Quốc không thất bại trước U17 Yemen ở trận đấu cùng giờ.

Ở chiều ngược lại, U17 UAE rơi vào thế buộc phải thắng mới còn cơ hội đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa áp lực dành cho đại diện Tây Á sẽ lớn hơn đáng kể.

Tuy nhiên, với U17 Việt Nam, trận đấu tới không đơn thuần chỉ là cuộc cạnh tranh một tấm vé World Cup. Đây còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ chứng minh khả năng đứng dậy sau thất bại và bản lĩnh vượt qua áp lực ở thời điểm quan trọng nhất.

Một chiến thắng trước U17 UAE sẽ không chỉ đưa U17 Việt Nam tới Vòng chung kết U17 World Cup, mà còn cho thấy thế hệ cầu thủ trẻ này đang trưởng thành mạnh mẽ cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE sẽ diễn ra vào 0h ngày 14/5 (giờ Việt Nam).

U17 Thái Lan gần như hết hy vọng dự World Cup Trong khi U17 Việt Nam vẫn còn rộng cửa cạnh tranh tấm vé dự U17 World Cup, một đại diện Đông Nam Á khác là U17 Thái Lan gần như đã hết hy vọng. Thất bại 0-2 trước U17 Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai bảng A khiến “Voi chiến” nhận trận thua thứ hai liên tiếp và gần như khép lại cơ hội đi tiếp. HLV Marco Gockel không giấu được sự thất vọng sau trận đấu. Ông cho biết các cầu thủ đã nỗ lực hết khả năng trong hai trận vừa qua và xứng đáng có kết quả tốt hơn. Ở chiều ngược lại, chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp U17 Saudi Arabia chính thức giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé tham dự U17 World Cup 2026.

Tác giả: Minh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn