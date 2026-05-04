Dấu hỏi tương lai với Tuấn Hải tại CLB Hà Nội

Cái tên được Harry Kewell lựa chọn ra sân ở trận đấu vừa rồi là Lê Xuân Tú - người cũng để ngỏ tương lai hồi đầu mùa, khi không phù hợp với hệ thống của HLV lúc bấy giờ là Makoto Teguramori. Nhà cầm quân người Nhật Bản muốn xây dựng một tập thể CLB Hà Nội xoay quanh Tuấn Hải, như lá cờ đầu từng bước thay thế tượng đài Nguyễn Văn Quyết.

Tuy nhiên, Makoto Teguramori không thành công với Hà Nội. Những thất bại liên tiếp từ Cúp Quốc gia đến V.League khiến chiến lược gia này phải sớm nói lời từ biệt, dù bản hợp đồng gia hạn giữa ông và lãnh đạo đội bóng mới chỉ có hiệu lực vào tháng 7/2025. Đội bóng giàu truyền thống nhất V.League quyết định chơi lớn. Harry Kewell - tiền đạo lừng danh của Liverpool thuở nào được đặt niềm tin. Khi ấy, nhiều người hy vọng rằng Tuấn Hải sẽ được cựu chân sút của ĐT Australia nâng tầm, cả về chuyên môn lẫn đẳng cấp.

Thực tế, Kewell cũng đã muốn mài giũa Tuấn Hải. Anh chính là 1 trong 2 gương mặt được vị HLV này này dành sự quan tâm lớn trong giai đoạn đầu cầm quân. Tuy nhiên thời gian và số liệu thống kê chỉ ra rằng, Tuấn Hải không phải là “át chủ bài” của Kewell. Tính từ thời điểm Kewell đến Hà Nội, chân sút này chỉ có duy nhất 1 trận đấu được chơi trọn vẹn. Tất cả những gì mà anh làm được trong giai đoạn kể trên, với khoảng thời gian khiêm tốn trên sân chỉ là 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo.

Những cổ động viên lâu năm của Hà Nội không khó để thấy vấn đề giữa Tuấn Hải và hệ thống mà đội đang vận hành. Trên một diễn đàn khá nổi tiếng của CĐV CLB Hà Nội, một người đã phân tích về câu chuyện kể trên. Theo đó, Tuấn Hải sẽ chỉ phát huy khả năng nếu được chơi gần vòng cấm, được di chuyển vào những điểm nóng và thực hiện các pha băng cắt để gây nguy hiểm cho đối phương. Nhưng với đội hình của Kewell, vị trí trung phong mặc định được dành cho David Fisher hay Daniel Passira.

Cũng theo diễn đàn này, về lý thuyết, Hải có thể chơi trong vai trò tiền đạo biên trái hoặc một trong hai vị trí tiền vệ nhô cao. Nhưng ở những nhiệm vụ đề cập đến, HLV Kewell yêu cầu các tiền đạo cánh bám biên nhiều hơn, hoặc tham gia phối hợp ở hành lang ngoài, nhằm tung ra những pha tạt bóng ở các cự ly khác nhau. Và hiển nhiên, đó không phải là ưu điểm của Hải “bé”.

Các cổ động viên thâm niên của đội bóng cũng chỉ ra rằng Tuấn Hải không hợp với vị trí tiền vệ công, nơi ít nhất phải biết chiếm lĩnh không gian, sáng tạo trong các pha xử lý cuối cùng hoặc “khoan” vào khoảng trống ở nách hàng thủ đội bạn.

Tuấn Hải chưa thể điều chỉnh được bản thân phù hợp với hệ thống của Kewell. Ngược lại, nhà cầm quân người Australia cũng đang có những quân bài hiểu ý hơn trong cách vận hành triết lý của mình. Điều đó đặt ra một dấu hỏi thực sự về tương lai của Tuấn Hải tại sân Hàng Đẫy trong thời gian tới…Nên nhớ ở mùa giải sang năm, Hà Nội sẽ tiếp tục chuyển nhượng. Và Harry Kewell sẽ có tiếng nói lớn trong chuyện lựa chọn nhân tố hợp với cách mà ông muốn.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn