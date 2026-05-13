CLB Hải Phòng và Thanh Hoá không được cấp phép dự một giải đấu ở mùa 2026/27

Tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra cuộc họp của Ban Cấp phép quyết định cấp phép cho các CLB tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026/27

Ngày 12/5/2026, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã diễn ra cuộc họp của Ban Cấp phép quyết định cấp phép cho các Câu lạc bộ (CLB) tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026/27.

Đại diện lãnh đạo LĐBĐVN tham dự cuộc họp có ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký; Ban Cấp phép gồm PGS.TS Phạm Ngọc Viễn - Trưởng ban, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Trưởng ban, ông Dương Nghiệp Khôi - Ủy viên, ông Nguyễn Duy Quảng - Ủy viên; Ban Giải quyết Khiếu nại Cấp phép gồm: ông Lê Đăng Tùng - Trưởng ban, ông Nguyễn Hải Hường - Phó Trưởng ban, ông Nguyễn Văn Công - Ủy viên, ông Nguyễn Trường Minh - Ủy viên; Đại diện Bộ phận hành chính cấp phép Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng thư ký, Trưởng Bộ phận. Cuộc họp còn có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Công ty CPBĐ VN (VPF) và các thành viên của Bộ phận Hành chính cấp phép.

Theo đó, căn cứ vào đơn đăng ký tham gia thực hiện cấp phép tham dự giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026/27 của các CLB, Quy chế cấp phép của AFC, LĐBĐVN cùng các tài liệu liên quan, Ban Cấp phép đã thống nhất các nội dung sau:

1. Quyết định cấp phép cho 10 CLB Bóng đá tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026/27 do đáp ứng các tiêu chí cấp phép theo quy định. Các CLB Bóng đá được cấp phép gồm: Becamex TP.HCM; CAHN; CA TP.HCM; Hà Nội; Hà Tĩnh; HAGL; Nam Định; Ninh Bình; Đà Nẵng; Thể Công Viettel.

Thanh Hóa và Hải Phòng không đủ điều kiện cấp phép tham dự các giải đấu của AFC tổ chức trong năm 2026/27 - Ảnh: Phan Tùng

2. Cấp phép có điều kiện cho CLB Bắc Ninh tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026/27. Câu lạc bộ Bóng đá Bắc Ninh có trách nhiệm đăng ký và sử dụng sân vận động đã được xác định đủ điều kiện làm sân nhà trong trường hợp thi đấu giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026/27.

3. Không cấp phép cho 2 CLB Bóng đá tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026/27 do các CLB này không đáp ứng tiêu chí hạng A theo thời gian biểu cấp phép: CLB Bóng đá Hải Phòng, CLB Bóng đá Thanh Hóa. Theo yêu cầu của AFC, chậm nhất ngày 31/5/2026 LĐBĐVN báo cáo AFC danh sách các CLB được cấp phép tham dự giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026/27.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn