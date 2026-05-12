Geovane chính thức có quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng dự FIFA ASEAN Cup

Geovnae Magno sẽ chính thức được trao quốc tịch Việt Nam vào ngày 13/5 tới

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức lễ trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Magno Candido Silveira Geovane vào ngày 13/5. Sự kiện được xem là thủ tục pháp lý hoàn tất, mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp thi đấu của cầu thủ này với tư cách công dân Việt Nam.

Theo kế hoạch, buổi lễ sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày 13/5 tại hội trường tầng 3 của đơn vị. Thành phần tham dự gồm đại diện các cơ quan chức năng địa phương, ngành thể thao tỉnh, CLB Ninh Bình cùng gia đình cầu thủ Geovane, thể hiện tính trang trọng của sự kiện mang ý nghĩa pháp lý và thể thao đặc biệt.

Đây là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của tiền đạo người Brazil sau nhiều năm thi đấu và gắn bó với bóng đá Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch, Geovane Magno sẽ mang tên Việt Nam là Nguyễn Tài Lộc

Geovane Magno sinh năm 1994, sở hữu chiều cao 1,88 m. Tiền đạo người Brazil từng thi đấu cho nhiều CLB tại V.League như Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thể Công Viettel. Anh được đánh giá cao nhờ kỹ thuật tốt, tốc độ và khả năng chơi linh hoạt ở cả vị trí tiền đạo lẫn hộ công.

Geoavne gia nhập CLB Ninh Bình từ đầu mùa giải 2025/26. Tiền đạo này được đội bóng Cố đô hỗ trợ để làm thủ tục nhập tịch Việt Nam. Geovane đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Ninh Bình. Sau 22 vòng đấu, Geovane đang có được 7 bàn thắng, là chân sút số 1 của Ninh Bình.

Sau khi nhập tịch thành công, Geovane sẽ có tên gọi Việt Nam là Nguyễn Tài Lộc và có cơ hội lớn tham dự AFF Cup cùng ĐT Việt Nam

Dù chính thức có quốc tịch Việt Nam, nhưng Nguyễn Tài Lộc sẽ cần phải đợi đến mùa giải năm sau mới có thể ra sân với tư cách nội binh của Ninh Bình. Không chỉ dừng lại ở cấp độ CLB, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để trình lên FIFA xin chuyển đổi liên đoàn thi đấu quốc tế cho Tài Lộc, qua đó mở đường cho anh khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.

Sau Xuân Son, Hoàng Hên, sự có mặt của Tài Lộc mang đến những niềm hy vọng cho hàng công của ĐT Việt Nam. Ở góc độ chiến thuật, Tài Lộc được xem trở là mảnh ghép phù hợp khi kết hợp cùng những tiền vệ sáng tạo như Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức hay Đỗ Hoàng Hên. Khả năng làm tường, di chuyển không bóng và tận dụng cơ hội của tiền đạo này hứa hẹn sẽ giúp lối chơi tấn công của đội tuyển trở nên đa dạng hơn, nếu anh thực sự góp mặt.

Nếu mọi điều kiện thuận lợi, đây có thể là sự bổ sung đáng chú ý của ĐT Việt Nam trước AFF Cup, FIFA ASEAN Cup 2026.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn