CLB Công an TP.HCM chia tay HLV Lê Huỳnh Đức

HLV Lê Huỳnh Đức chia tay Công an TP.HCM

Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ tại CLB Công an TP.HCM đã tiến hành họp vào chiều 5/5. Theo đó, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ nói lời tạm biệt các cộng sự cùng học trò. Sau khi CLB TP.HCM chuyển giao thành CLB Công an TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức - huyền thoại của đội bóng ngành lực lượng vũ trang phía Nam đã được mời dẫn dắt đội bóng.

Kỷ luật trong huấn luyện là triết lý mà HLV Lê Huỳnh Đức áp dụng cho CLB Công an TP.HCM. Đội bóng khởi đầu mùa giải 2025/26 khá tốt khi thắng Hà Nội, HAGL, Becamex TP.HCM, SLNA trong 6 vòng đầu tiên. Ở giai đoạn sau đó, phong độ của CLB Công an TP.HCM theo biểu đồ hình sin, khi đan xen những chiến thắng và thất bại.

Trong 5 vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trải qua 4 thất bại. Trong đó, Khoa Ngô cùng các đồng đội thua đậm Thanh Hoá, Hải Phòng cũng như Công an Hà Nội. Mới nhất trước Nam Định, CLB chủ sân Thống Nhất cũng thua 0-2 trên sân Thiên Trường. Ngay cả khi đã trụ hạng V.League sớm trước 5 vòng đấu và hiện xếp nửa trên BXH nhưng chuỗi trận không thành công vừa qua khiến cho CLB Công an TP.HCM quyết định có những đổi thay trên băng ghế huấn luyện. Và ông Lê Huỳnh Đức đã nói lời chia tay đội bóng.

CLB Công an TP.HCM không còn cơ hội vô địch V.League. Dẫu vậy, họ vẫn còn một đấu trường nữa để phấn đấu tại mùa 2025/26. Đó là Cúp Quốc gia. Vào ngày 11/6 tới, đội bóng sẽ đối đầu Nam Định trên sân Thiên Trường. Hiển nhiên, CLB phía Nam rất muốn đánh bại đại diện thành Nam để góp mặt trong trận chung kết.

Tác giả: Thiên Minh

