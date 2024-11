SLNA, khi vận đỏ không còn song hành

SLNA liệu sẽ có những thay đổi trong thời gian tới? Ảnh: SLNAFC

Sau vòng 9 V.League 2024/25, hôm nay (25/11) thầy trò HLV Phan Như Thuật của SLNA sẽ bước vào tập luyện sau vài ngày nghỉ để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải. SLNA có lẽ là đội bóng tập luyện sớm nhất ở kỳ nghỉ nhường sân chơi cho ĐT Việt Nam tranh tài tại AFF Cup 2024, vì nói như HLV họ Phan: “Đội tôi yếu quá nên phải tranh thủ tập luyện và có sự chuẩn bị sớm anh ạ, kẻo lại nguy mất”.

Nhà cầm quân trẻ họ Phan lo cũng đúng, bởi sau 9 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ chưa thắng được trận nào khi hòa 5, thua 4 và được 5 điểm nên đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Thậm chí sau vòng 7, do thành tích bết bát nên lãnh đạo đội bóng đã cho HLV Phạm Anh Tuấn nghỉ và đôn trợ lý Phan Như Thuật vào thế chỗ.

Các cầu thủ SLNA trong cuộc đối đầu với Thể Công Viettel ở vòng 9 - Ảnh: Đức Cường

Thực tế, điều này chẳng có gì mới, vì ở mùa giải 2023/24, khi thành tích của SLNA không ổn, lãnh đạo đội đã rút HLV Phan Như Thuật xuống để đẩy HLV Phạm Anh Tuấn lên và giờ đây bổn cũ soạn lại. Thậm chí, sau đó còn có thông tin lãnh đạo đội bóng mời danh thủ Lê Công Vinh về nắm vai trò chủ tịch CLB kiêm cả công tác đào tạo trẻ, nhưng vì nhiều lý do nên Công Vinh không nhận lời.

Trong gần 40 năm có mặt ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam, đội bóng xứ Nghệ có rất nhiều thăng trầm và luôn mang danh là “con nhà nghèo”, nhưng chưa từng lâm cảnh rớt hạng, nên nhiều người cho đấy là do họ có vận đỏ song hành. Nói thế, vì nhiều cái tên lừng lẫy từng vô địch V.League như Long, An, Đà Nẵng, Quảng Nam không ít lần phải xuống chơi hạng Nhất, thậm chí như cựu vương Long An giờ còn chưa biết ngày quay lại. Tuy nhiên, thế thời có lẽ đã khác…

SLNA đã chịu sức ép rất lớn trước Thể Công Viettel ở vòng 9 và thua đến 0-5. Ảnh: Đức Cường

Ở mùa giải 2023/24, SLNA đã phải chờ đến vòng cuối mới kịp trụ lại V.League. Cứ ngỡ sau mùa giải thoát hiểm đầy may mắn ấy, đội bóng xứ Nghệ sẽ làm lại tốt hơn, nhưng thực tế họ chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn có vẻ tệ hơn. V.League 2024/25, lực lượng của SLNA chẳng khác gì đội U21 + 3 ngoại binh.Trình độ cầu thủ nội trẻ của xứ Nghệ vừa kém lại non kinh nghiệm, trong lúc ngoại binh chỉ ở mức trung bình yếu, đặc biệt là trung vệ Zaracho. Qua 7 trận đấu Zaracho góp mặt, SLNA bị thủng lưới đến 12 bàn, trong đó có khá nhiều lỗi thuộc về trung vệ ngoại này khi anh thi đấu chậm chạp và đọc tình huống rất kém.

Hỏi HLV Phan Như Thuật liệu có sự thay thế bổ sung về lực lượng ở giai đoạn nghỉ này, nhà cầm quân trẻ của xứ Nghệ cho biết: “Thực tế lực lượng của chúng tôi hiện rất mỏng và yếu, nên tôi rất muốn có sự bổ sung và thay thế, nhưng liệu có ai chịu về với đội bóng xứ Nghệ hay không khi tiền không quá nhiều? Vài ngày tới, chắc chắn tôi sẽ có cuộc làm việc với lãnh đạo đội bóng để có hướng thay thế bổ sung cho giai đoạn 2, kẻo không sẽ nguy mất”.

SLNA sẽ quay lại tập luyện trong ngày hôm nay (25/11) - Ảnh: SLNAFC

Phải thẳng thắn nhìn nhận, SLNA đã sử dụng nhiều gương mặt trẻ từ mùa giải 2023/24 khi các tên tuổi gạo cội của họ dứt áo ra đi, việc cọ xát ở giải đấu cao nhất Việt Nam đã giúp nhiều gương mặt trẻ của họ trưởng thành lên nhiều. Dẫu vậy, kinh nghiệm vẫn là một điểm yếu chí mạng của đội bóng xứ Nghệ, nên đây đang là nỗi lo lớn của HLV Phan Như Thuật. Do đó, ông cho biết còn rất nhiều việc phải làm sau trận thua trắng 0-5 trước Thể Công Viettel ở vòng 9 vừa qua.

Khi vận đỏ không còn song hành, SLNA đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng và điều đó là thực tế hiện hữu nếu lãnh đạo CLB không có những thay đổi mạnh mẽ trong thời gian nghỉ này để có thể vực dậy đội bóng.

