Chuyển nhượng bóng đá Việt Nam: Cựu cầu thủ U20 Brazil gia nhập đội hạng Nhất

Chuyển nhượng bóng đá Việt Nam mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi cựu ngoại binh của CAHN là Jhon Cley gia nhập CLB Đồng Tháp tại giải hạng Nhất. Chân sút này được đánh giá sẽ mang lại các giải pháp tấn công cho Đồng Tháp trong mùa giải tới.

John Cley gia nhập Đồng Tháp.

Sinh năm 1994, John Cley từng là tuyển thủ U20 Brazil và từng thi đấu tại nhiều nền bóng đá khác nhau. Cầu thủ này từng thi đấu cho Vasco de Gama, Goias (Brazil), Maritimo (Bồ Đào Nha), Al Qadsiah (Qatar).

Tại Việt Nam, John Cley từng khoác áo CAHN thi đấu tại V-League và lọt vào top 3 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải 2023/2024. Điều đó giúp John Cley được đánh giá sẽ hoà nhập nhanh với môi trường thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia.

Đồng Tháp sẽ có trận đầu tiên của mùa giải gặp TP Hồ Chí Minh tại vòng loại cúp quốc gia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 16h00 ngày 12/9.

Tác giả: Như Đạt

Nguồn tin: vov.vn