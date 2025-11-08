Nổ tại trường học ở Indonesia nhiều khả năng là một vụ tấn công

Cảnh sát gác bên ngoài trường học ở Jakarta, Indonesia sau vụ nổ, ngày 7/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà chức trách Indonesia cho biết vụ nổ tại thánh đường Hồi giáo trong khuôn viên một trường học ở thủ đô Jakarta trưa 7/11 khiến hơn 50 người bị thương nhiều khả năng là một vụ tấn công.

Nghi phạm là một nam sinh 17 tuổi học ở ngôi trường kế bên.

Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia, ông Listyo Sigit Prabowo, xác nhận nhà chức trách đã xác định được danh tính và đang điều tra lý lịch cũng như động cơ của nghi phạm. Nghi phạm đang được phẫu thuật do bị thương trong vụ việc.

Văn phòng Phủ Tổng thống Indonesia cho biết cảnh sát tìm thấy một “vũ khí đồ chơi” tại hiện trường, trên đó có khắc một số dòng chữ, song chưa nêu rõ nội dung.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 7/11 (giờ địa phương), đúng lúc học sinh và giáo viên trường Trung học phổ thông Công lập 72 ở Bắc Jakarta đang dự lễ cầu nguyện thứ Sáu.

Vụ nổ được ghi nhận tại khu vực phía sau và gần một trong các cửa chính của thánh đường Hồi giáo trong khuôn viên trường. Nhân chứng cho biết tiếng nổ “rất lớn, làm rung chuyển toàn bộ khu vực cầu nguyện."

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực, huy động đội xử lý bom để bảo đảm an toàn hiện trường và ngăn ngừa nguy cơ phát nổ thứ cấp.

Nhà chức trách đã thiết lập 2 trạm chỉ huy ứng phó tại Bệnh viện Yarsi và Bệnh viện Hồi giáo Cempaka Putih để hỗ trợ thân nhân của các nạn nhân đang được điều trị.

Tính đến tối 7/11, tổng cộng 55 nạn nhân đã được tiếp nhận điều trị, trong đó có 3 người bị thương nặng, 11 học sinh bị ảnh hưởng thính lực và thị lực, cùng một số trường hợp phải phẫu thuật.

Thống đốc Jakarta Pramono Anung tuyên bố toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân sẽ do chính quyền Jakarta chi trả, khẳng định cam kết bảo đảm tất cả nạn nhân đều nhận được điều trị y tế cần thiết./.

Tác giả: Đỗ Quyên

Nguồn tin: vietnamplus.vn