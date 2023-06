Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 an toàn, nghiêm túc, chất lượng

Tại Chỉ thị số 17/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi tại địa phương; chủ động có phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Kỳ thi, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất thường. Đồng thời, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở các Điểm thi, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới, hải đảo...

Tại Công văn số 2004-CV/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hiệu quả để tổ chức tốt Kỳ thi.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan, nhất là các Sở, ngành: GD&ĐT, TT&TT, Y tế, GTVT, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An, UBND cấp huyện khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng; chủ động phương án ứng phó với các tình huống bất thường, nhất là hiện tượng thời tiết cực đoan trước, trong và sau Kỳ thi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về một Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn