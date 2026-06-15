Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp công dân phiên định kỳ tháng 6/2026

Quang cảnh phiên tiếp công dân

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn – Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tình hình giải quyết, tiếp nhận đơn thư khiếu nại

Trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tiếp 13 lượt công dân kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, trật tự xây dựng; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội; thi hành các bản án hành chính...

Bà Phạm Thị Hoàn trú tại xóm Long Thọ - Hiến Sơn, xã Bạch Hà trình bày nội dung kiến nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp bà Phạm Thị Hoàn trú tại xóm Long Thọ - Hiến Sơn, xã Bạch Hà kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSD thửa đất số 705, tờ bản đồ số 2 với diện tích 2.205,5 m2 cho gia đình bà.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Về nội dung của bà Hoàn, qua nghe trình bày của công dân và ý kiến phát biểu của các ngành, lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận, vụ việc của bà Hoàn đã được UBND tỉnh và UBND cấp xã giải quyết đúng theo thẩm quyền. Nếu không đồng ý kết quả giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp xã, bà Hoàn có thể khởi kiện ra Tòa án hành chính hoặc gửi đơn lên cơ quan có thẩm quyền cấp trên. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mọi quy trình giải quyết phải tuân thủ đúng pháp luật và UBND tỉnh sẵn sàng giải trình trước cấp trên về tính minh bạch của vụ việc.

Ông Nguyễn Vạn Phước trú tại xóm Trù Sơn 7, xã Bạch Hà trình bày nội dung kiến nghị

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp ông Nguyễn Vạn Phước trú tại xóm Trù Sơn 7, xã Bạch Hà kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đổi lại GCNQSD đất cho gia đình ông theo hiện trạng sử dụng thửa đất số 2453, tờ bản đồ số 8, diện tích 1.180 m2, tại xóm Trù Sơn 7, xã Bạch Hà.





Chủ tịch UBND xã Bạch Hà Nguyễn Công Trường báo cáo

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt nêu quan điểm giải quyết vụ việc

Về nội dung này, theo kết quả xác nhận của cơ quan chức năng, diện tích mà ông Phước đề nghị cấp GCNQSD đất là đất nông nghiệp do UBND xã quản lý, không phải là thửa đất trong cùng thửa đất ở của ông Nguyễn Vạn Phước sử dụng do cha mẹ để lại như ông Phước trình bày trong đơn. Thửa đất ở của gia đình ông Nguyễn Vạn Phước (liền kề thửa đất số 2453, tờ số 8, diện tích 1.180 m2) đã được cấp GCNQSD đất lần đầu năm 2000, cấp đổi lần 2 năm 2010 và cấp đổi lần 3 năm 2021 theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Vạn Phước là đối tượng thương binh nặng, chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện cho gia đình ông Phước sử dụng thửa đất để tăng gia sản xuất ổn định đời sống. Tuy nhiên đến năm 2024 ông Nguyễn Vạn Phước có hành vi vi phạm pháp luật đất đai, chính quyền địa phương đã lập hồ sơ xử lý theo quy định nhưng ông Phước vẫn cố tình không chấp hành.



Về vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Bạch Hà thực hiện giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy trình và trả lời rõ cho công dân nắm được.



Trong sáng này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tiếp ông Nguyễn Công Linh trú tại tổ dân cư số 2, thôn 3A, xã Đại Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Đại Đồng giải quyết hồ sơ cấp GCNQSD đối với thửa đất ông Linh đã làm nhà ở ổn định từ năm 2023 (hiện nay, nhà đã bị sập do ảnh hưởng của bão số 5 và số 10 năm 2025) để gia đình ông xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.



Được biết, tháng 12/2003, ông Nguyễn Công Linh trúng đấu thầu thuê ki ốt dịch vụ có thời hạn tại khu vực cổng Trạm xá Thị trấn Thanh Chương (diện tích khoảng 24 m2). Trong quá trình sử dụng ki ốt, ông Nguyễn Công Linh đã tự ý đổ đất và dựng nhà tạm trên phần diện tích đất dư thừa phía sau ki ốt để ở. Tháng 11/2025, do ảnh hưởng của bão số 5 và số 10 gây thiệt hại nhà cửa, ông Linh dỡ nhà tạm để xây dựng nhà ở mới. UBND xã Đại Đồng phát hiện và yêu cầu tạm dừng do chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai và xây dựng.



Ông Nguyễn Công Linh đề nghị cấp GCNQSD đất cho gia đình ông đối với phần diện tích trúng đấu thầu ki ốt và phần diện tích đất ông Linh tự ý sử dụng.



Theo UBND xã Đại Đồng, diện tích đất và tài sản trên đất tại khu vực ki ốt trúng đấu thầu thuộc quản lý của UBND xã, không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất; đối với phần diện tích tiếp giáp ki ốt mà ông Linh tự ý sử dụng trên đất UBND xã quản lý, hiện nay đang xem xét các điều kiện để cấp GCNQSD đất.



Vướng mắc hiện nay là phần diện tích ông Linh tự ý sử dụng không có lối đi, không được kết nối với giao thông công cộng hiện có do ki ốt chắn phía trước. UBND xã Đại Đồng đề nghị ông Linh trả lại ki ốt để xã quản lý để mở lối đi vào phần đất phía sau (nếu gia đình yêu cầu) nhưng ông Linh chưa phối hợp.



Qua nghe báo cáo của địa phương và các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh giao công dân phối hợp UBND xã bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2026.



Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, trú tại khối Trung Cấp, phường Thái Hòa, (đại diện cho bà Võ Thị Hà, cùng trú tại khối Trung Cấp, phường Thái Hòa) kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp GCNQSD đất đối với thửa đất số 347, tờ bản đồ số 17 (mới 93), diện tích 325,1 m2 tại khối Trung Cấp, phường Thái Hòa cho bà Võ Thị Hà... (đề nghị cấp GCNQSD đất theo khoản 3 Điều 137, Điều 148 Luật Đất đai 2024 và không phải nộp tiền sử dụng đất).



Bà Võ Thị Hà là công nhân Xí nghiệp gạch ngói Nghĩa Đàn thuộc Công ty Cổ phần xây dựng và Tư vấn thiết kế Cầu đường Nghệ An. Do gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, vào năm 2005, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Công đoàn ngành giao thông vận tải giao cho Công ty CPXD và TVTK Cầu đường Nghệ An tổ chức thi công xây dựng Nhà đại đoàn kết cho bà Võ Thị Hà trên mảnh đất Công ty cho mượn lâu dài. Bà Hà sử dụng ổn định, không tranh chấp từ đó đến nay và chưa được cấp GCNQSD đất. Tháng 9/2025, bà Hà nộp hồ sơ xin cấp GCNQSD đất đến UBND phường Thái Hòa. Trong quá trình xử lý hồ sơ, UBND phường Thái Hòa gặp vướng mắc liên quan đến việc UBND tỉnh có Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/12/2012 về việc thu hồi đất tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, trong đó thu hồi đất Công ty CPXD và TVTK Cầu đường Nghệ An sử dụng đất không hiệu quả, bỏ hoang không sử dụng và giao cho UBND thị xã Thái Hòa quản lý toàn bộ diện tích đất thu hồi trên.



Trường hợp bà Võ Thị Hà có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, là đối tượng an sinh xã hội có thu nhập thấp, đời sống chưa ổn định. Bản thân bà sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, đồng thời phải một mình chăm sóc cháu ngoại là con của người con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo nên điều kiện kinh tế, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ngôi nhà của gia đình được xây dựng từ năm 2005 đến nay đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt cũng như đời sống vật chất và tinh thần của gia đình bà Hà.



Về vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Thái Hòa có Văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau khi tập hợp các nội dung, Sở có báo cáo xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường để có hướng giải quyết. Trong trường hợp phản hồi từ Bộ chung chung, không cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương giải quyết dứt điểm. Mục tiêu chính là đảm bảo quyền lợi cho người lao động thông qua các chính sách hỗ trợ hợp pháp và ổn định.



Cũng trong phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp bà Phan Thị Hồng, trú tại xóm 5 (Hưng Chính), phường Thành Vinh, kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép các hộ dân được tiếp tục nộp tiền sử dụng đất, số tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) để các hộ dân được giao đất và cấp GCNQSD đất trúng đấu giá năm 2024 tại vùng Đồng Cồn Trung, xóm 4, xã Nam Anh (nay là xã Đại Huệ)...; tiếp nhận vụ việc ông Lưu Hồng Hương, trú tại Nhà số 38, ngõ 207, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông theo Quyết định số 7419/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND thành phố Vinh và tiền lãi suất do chậm chi trả liên quan đến thực hiện dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa và Mở rộng khu đô thị xã Hưng Hòa do Công ty CP Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư.



Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tiếp ông Nguyễn Sỹ Hoàng trú tại khối Xuân Đông, phường Trường Vinh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thi hành Bản án số 05/2017/HC-PT ngày 03/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An về việc khiếu kiện Quyết định cấp GCNQSD đất cho bà Nguyễn Thị Hữu; ông Thái Quốc Tâm trú tại khối Trung Tiến, phường Vinh Hưng đề nghị tạm dừng cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả và tạm dừng thi công mương thoát nước cho cụm dân cư.



Trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tiếp một số công dân ở phường Vinh Phú, xã Quỳnh Anh, xã Bình Minh, Quỳnh Sơn kiến nghị các nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSD đất; bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án...



Tại phiên tiếp công dân này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp tục khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, giải quyết thấu tình đạt lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân đi đôi với việc giữ gìn kỷ cương, trật tự quản lý hành chính tại địa phương.



Chủ tịch UBND tỉnh cũng quán triệt tinh thần, trách nhiệm của đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại; yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.





Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn