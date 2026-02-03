Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm, chúc tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Thông Thụ

Cùng đi có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, các Sở, ngành: Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác thăm Đồn Biên phòng Thông Thụ

Đồn biên phòng Thông Thụ được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 33,737 km với 9 mốc quốc giới (từ mốc 358 đến mốc 366). Địa bàn Đồn phụ trách là xã Thông Thụ, tiếp giáp với 3 bản (Nậm Táy, Pa Pục, Xốp Pén) thuộc cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều khe suối chia cắt, khí hậu thời tiết khắc nghiệt; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều, nhận thức hiểu biết về pháp luật và quốc gia, quốc giới của một bộ phận quần chúng còn hạn chế. Hoạt động của các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định ở khu vực biên giới.

Ngoài nhiệm vụ tuần tra, chủ động làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình đối tượng, Đồn Biên phòng Thông Thụ còn tích cực phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại Đồn Biên phòng Thông Thụ

Phát biểu tại buổi thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Thông Thụ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt, song cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ đã đoàn kết, chủ động, nỗ lực vượt khó, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tới cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thông Thụ những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để đạt được những kết quả đó, có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng bộ đội biên phòng, trong đó có cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Thông Thụ, đặc biệt là trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ an ninh biên giới.

Đoàn công tác tặng quà Đồn Biên phòng Thông Thụ

Để tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đồn Biên phòng Thông Thụ nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn.

Chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Đồn Biên phòng phối hợp với lực lượng Công an, quân sự để bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng địa bàn sạch về ma túy. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; duy trì hiệu quả các mô hình kết nghĩa hai bên biên giới.

Phối hợp tích cực trong công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở; triển khai chương trình, mô hình, phong trào giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; đảm bảo tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh trật tự để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, ấm áp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác thăm và tặng quà Trạm Kiểm soát Biên phòng Mường Phú

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gửi lời chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gửi lời chúc mừng năm mới tới cụ bà Lang Thị Khoa

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết gia đình bà Lang Thị Khoa, 104 tuổi, gia đình người có công ở Bản Lốc.

Các đại biểu dự Chương trình trao tặng quà tại xã Thông Thụ

Tại UBND xã Thông Thụ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trao tặng quà cho các gia đình có công, hộ nghèo, người có uy tín, người cao tuổi, trao tặng mô hình sinh kế cho người nghèo, cận nghèo, trao quà cho Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đảng uỷ, UBND xã Thông Thụ.

Thông Thụ là xã miền núi, vùng cao biên giới nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An, được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Thông Thụ và Đồng Văn (thuộc huyện Quế Phong trước đây). Xã có diện tích tự nhiên hơn 706 km²; có 33,73 km đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cách trung tâm tỉnh hơn 200 km. Toàn xã hiện có 1.918 hộ với hơn 8.421 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm trên 97%.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Thành trao quà của Ban vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo, hộ yếu thế và phát triển sinh kế, giảm nghèo cho xã Thông Thụ

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu nhiều sự kiện lớn của đất nước và địa phương, nhất là việc thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ xã Thông Thụ lần thứ I, mở ra nhiều niềm tin và động lực mới cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Bên cạnh những thuận lợi, xã cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão lớn liên tiếp trong những tháng cuối năm, tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên Đoàn công tác trao quà cho lực lượng Công an, quân sự, Đảng bộ và Chính quyền xã Thông Thụ

Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; sự hướng dẫn của các Sở, ban, ngành; cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân toàn xã, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2025 của xã Thông Thụ đã đạt nhiều kết quả tích cực: 26/30 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng đạt 7,45%; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,21 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,42%, hộ cận nghèo giảm 0,51%; xây dựng nông thôn mới đạt 15/19 tiêu chí, có 4/14 bản đạt chuẩn NTM; có 6/7 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ che phủ rừng đạt 89,24%; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Việc vận hành mô hình chính quyền xã đã từng bước đi vào ổn định. Quốc phòng – an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo, trong năm 2025 xã được công nhận là xã không ma túy. Quan hệ đối ngoại Nhân dân hai bên biên giới tiếp tục được củng cố và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Thành trao quà cho đại diện gia đình người có công, hộ nghèo, người có uy tín, người cao tuổi trên địa bàn xã Thông Thụ

Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai quyết liệt, không để xảy ra thiệt hại về người; tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai là 1.658 triệu đồng; bố trí tái định cư cho 8 hộ và hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho 20 hộ dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thông Thụ

Tại buổi thăm, chúc Tết Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Thông Thụ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các Lực lượng vũ trang, Đảng bộ, Chính quyền và bà con Nhân dân xã Thông Thụ.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thông Thụ. Những kết quả trên đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin tới cán bộ và Nhân dân xã Thông Thụ về một số nhiệm vụ trọng tâm tỉnh sẽ tập trung thực hiện trong năm 2026.

Dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp đến, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị địa phương tổ chức cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn để nâng cao đời sống cho người dân. Thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới.

Bên cạnh đó, phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ nắm chắc tình hình an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và buôn bán người, không để bị động, bất ngờ. Chuẩn bị và tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, an toàn và thành công…

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, Nhân dân xã Thông Thụ sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc Đảng bộ và Nhân dân xã Thông Thụ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo xã Thông Thụ

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác đã trao 150 suất quà cho các gia đình người có công, hộ nghèo, người có uy tín, người cao tuổi trên địa bàn xã Thông Thụ.

