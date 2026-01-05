Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phân công các Phó Chủ tịch “bám” 12 dự án trọng điểm

Khu công nghiệp VISIP Nghệ An. Ảnh: Đức Mạnh

Nghệ An rõ người và rõ trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành

Theo quyết định vừa được ký ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm chung về tiến độ và kết quả thực hiện toàn bộ 12 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, từng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành liên quan được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các dự án cụ thể, bảo đảm triển khai đúng yêu cầu, tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

Điểm đáng chú ý trong quyết định lần này là yêu cầu rất rõ ràng về phương thức thực hiện. Các đồng chí được giao nhiệm vụ phải thường xuyên tổ chức kiểm tra thực địa, họp giao ban theo chuyên đề để nắm chắc tình hình từng dự án; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vốn, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Việc phân công cụ thể không chỉ nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo UBND tỉnh mà còn tạo cơ chế điều hành linh hoạt, sát thực tiễn, tránh tình trạng “khoán trắng” cho cơ sở hoặc để ách tắc kéo dài ở những khâu then chốt.

Tập trung các dự án động lực, lan tỏa phát triển

Theo nội dung quyết định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An được giao theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc hàng loạt dự án có ý nghĩa chiến lược đối với không gian phát triển và thu hút đầu tư của tỉnh. Trong đó có Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò; cùng các dự án hạ tầng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam như VSIP Nghệ An 3, 4; Khu công nghiệp Hoàng Mai II; WHA Industrial Zone 2 – Nghệ An và hạ tầng khu B – Khu công nghiệp Thọ Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ được phân công theo dõi các dự án có tính chất phức tạp, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt là công tác bồi thường, di dân, tái định cư. Đó là Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (cả giai đoạn 1 và 2) và Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh (cũ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền chịu trách nhiệm theo dõi các dự án hạ tầng giao thông then chốt, gồm cao tốc Vinh – Thanh Thủy; hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An; kéo dài đường cất, hạ cánh Cảng Hàng không quốc tế Vinh và cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh được giao theo dõi Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập – một trong những dự án năng lượng lớn, có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng và thu hút đầu tư công nghiệp quy mô lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phụ trách các dự án mang đậm ý nghĩa xã hội, văn hóa, gồm xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và Khu du lịch văn hóa – lịch sử thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên.

Quyết định phân công lần này được triển khai trong bối cảnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm theo Quyết định số 291-QĐ/TU ngày 17/12/2025, do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo. Sự vào cuộc đồng bộ từ Tỉnh ủy đến UBND tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đưa các dự án trọng điểm về đúng quỹ đạo, góp phần tạo động lực tăng trưởng và phát triển bền vững cho Nghệ An trong giai đoạn tới.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn