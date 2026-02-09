Bàn phương án di dời công trình quốc phòng bị ảnh hưởng khi thực hiện Dự án kéo dài đường băng sân bay Vinh

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600m tại Cảng hàng không quốc tế Vinh được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng và di dời công trình quốc phòng.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi về vị trí di dời

Tính đến đầu tháng 02/2026, dự án có tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng này đã đạt được những kết quả quan trọng về kỹ thuật. Chủ đầu tư Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng ép cọc nhồi đất và xử lý nền đất yếu trên phần diện tích đất trống thuộc quản lý của sân bay.

Đại diện Quân chủng phòng không – không quân trao đổi về vị trị di dời Đài K5

Sở Xây dựng đã hoàn tất thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế hạng mục cọc đất gia cố xi măng. Các hạng mục còn lại như bê tông xi măng, hệ thống đèn tín hiệu và quản lý bay dự kiến sẽ trình thẩm định ngay trong tháng 02/2026.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là việc thống nhất phương án di dời 06 công trình quốc phòng bị ảnh hưởng, bao gồm: các Đài K1, K5, K6; nhà ngoại trường; sân đỗ quân sự và khu vực Đại đội Vệ binh - Công binh.

Về phương án di dời Đài K1,đã khảo sát 3 phương án vị trí di dời tại xã Nghi Lộc. Đài K5 và K6, các vị trí mới đã được khảo sát tại thực địa, cơ bản phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2030 của TP. Vinh trước đây. Còn các hạng mục khác đang cân nhắc phương án giữ nguyên vị trí cũ và bổ sung diện tích phía sau để đảm bảo hoạt động tác chiến và an toàn bay.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương liên quan với nhau dẫn đến việc chưa thể chốt phương án chính thức về quy mô và vị trí di dời cụ thể cho từng hạng mục.

Đại diện xã Nghi Lộc báo cáo tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng g và tái định cư Đài K1

Tại buổi làm việc, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã thống nhất vị trí di dời Đài K1, Đài K5, Đài K6...

Để đảm bảo tiến độ, các địa phương liên quan (phường Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc) cần sớm hoàn thiện trích lục, trích đo để bàn giao mặt bằng trong tháng 02/2026.

Về công tác tái định cư: Xã Nghi Lộc dự kiến bố trí khu tái định cư rộng 1ha cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Đài K1. Phường Vinh Hưng đề xuất sử dụng khu quy hoạch xóm 10 (Nghi Liên) và đang hoàn thiện hệ thống điện, nước.

Dự án nắn cải kênh thủy lợi Rào Trường đang được các Sở, ngành thẩm định chủ trương đầu tư, quyết tâm hoàn thành thi công trước ngày 30/4/2026 để phục vụ dự án chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết những hạng mục công trình do Sư đoàn 371, Quân chủng phòng không – không quân quản lý liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án, đề nghị đơn vị rà soát, xác định đúng nguồn gốc đất để phân định rõ phần diện tích do địa phương quản lý, diện tích đất do Sư đoàn quản lý để thống nhất phương án lựa chọn vị trí và quy mô di dời công trình phù hợp, đảm bảo hoạt động tác chiến và an toàn bay.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn