Nữ bác sĩ được thăng quân hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 4-11, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc vừa được Chủ tịch nước ký quyết định thăng quân hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quyết định cho bà Nguyễn Hoàng Ngọc.

Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc sinh năm 1967 tại Hà Nội. Năm 1989, bà tốt nghiệp bác sĩ tại Học viện Quân y.

Trong giai đoạn 2000 - 2001, bà theo học chuyên ngành nội thần kinh tại Cộng hòa Pháp, sau đó bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học năm 2003 tại Học viện Quân y và được phong học hàm phó giáo sư năm 2014.

Trước khi giữ cương vị Phó giám đốc bệnh viện, bà từng là Giám đốc Trung tâm Đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Năm 2022, bà được thăng quân hàm Thiếu tướng. Hiện Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc là Chủ nhiệm bộ môn nội thần kinh - Viện Nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108, Ủy viên thường trực Hội đồng khoa học bệnh viện, Ủy viên Ban chấp hành Hội Đột quỵ Việt Nam và Phó chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo, bà đã hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, thạc sĩ, bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa II; tham gia với vai trò chủ tịch hoặc ủy viên của gần 100 hội đồng chấm luận án, luận văn tại các cơ sở đào tạo y khoa lớn như Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Huế, Đại học Dược Hà Nội.

Ngoài ra, bà còn tham gia nhiều hội đồng tuyển chọn và nghiệm thu đề tài cấp nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế.

