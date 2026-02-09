Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chúc Tết tỉnh Nghệ An

Tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng; Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Tiếp đoàn, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận cho biết, trong năm 2025 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và sự nỗ lực của tỉnh, Nghệ An cũng đã vượt qua và đạt được những kết quả hết sức phấn khởi. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,5%, đứng thứ 13/34 tỉnh thành trong cả nước; Thu ngân sách đạt 29.200 tỷ đồng. Thu hút đầu tư tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của các năm trước. Riêng vốn FDI trong năm 2025 đạt trên 1 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm 10 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước.

Về an sinh xã hội, tỉnh đã thực hiện tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Đảng và Nhà nước phát động. Với sự vào cuộc của nhân dân và các tổ chức, tỉnh đã huy động nguồn lực lớn để xóa được hơn 2.800 căn nhà tạm cho người dân. Dù năm qua chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 và số 5 gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng với sự quyết liệt của các cấp, ngành và sự đồng lòng của Nhân dân, tỉnh đã nhanh chóng ổn định đời sống và hoạt động sản xuất.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh giản bộ máy, từ 01/07/2025, tỉnh đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, hiện Nghệ An còn lại 130 xã, phường. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin cho Nhân dân và môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, để có được kết quả đó, có sự đóng góp rất lớn và quan trọng của các cụ trong Tòa Giám mục, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An. Các cụ đã luôn đồng hành cùng bà con giáo dân, bà con Phật tử, chung tay cùng lãnh đạo của chính quyền địa phương để tạo nên một khối đại đoàn kết thống nhất. Chính sự đoàn kết này đã giúp tỉnh đạt được những kết quả phát triển trên mọi lĩnh vực trong năm qua.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá và là cực tăng trưởng mới của quốc gia, giai đoạn 2025 - 2030 yêu cầu mức tăng trưởng bình quân phải đạt 12%. Đây là một thách thức lớn khi tỉnh phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt từ 165 -190 triệu đồng/năm, cùng mức tăng thu ngân sách hàng năm trên 12%. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, năm 2026 cũng là năm diễn ra sự kiện chính trị trọng đại: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 15/03/2026. Hiện công tác chuẩn bị, lấy ý kiến cử tri và lập danh sách ứng cử viên đang được triển khai hết sức tích cực với sự đồng thuận cao từ Nhân dân. Bí thư Tỉnh uỷ mong các cụ tiếp tục đồng hành, vận động bà con nhân dân hưởng ứng ngày hội toàn dân, tham gia bỏ phiếu đầy đủ và đúng thời gian để bầu ra những đại biểu xứng đáng. Về công tác an sinh xã hội, tỉnh luôn nhất quán chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thay mặt cấp ủy và chính quyền tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định Nghệ An luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Trong ngôi nhà chung đại đoàn kết, không phân biệt lương - giáo, tất cả cùng chung tay xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, khá giả.

Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn trong thời gian tới, các cụ sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để Nghệ An ngày càng phát triển. Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các cụ; chúc các cụ năm mới sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thắng lợi mới.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh phát biểu

Bày tỏ ấn tượng trước những kết quả tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm qua, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh khẳng định, có được những kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo tài trí và tâm huyết của các cấp chính quyền. Tỉnh đã đạt được những bước tiến rực rỡ, khẳng định vị thế của tỉnh. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, đời sống người dân không ngừng tiến bộ. Tỉnh khắc phục nhanh chóng các thiệt hại do bão lụt, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Thay mặt Giáo phận Vinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm đến đời sống tinh thần và niềm tin của bà con giáo dân. Đặc biệt, đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Ban Tôn giáo trong việc lắng nghe, tháo gỡ khó khăn về hạ tầng tại các giáo xứ. Đồng thời, gửi lời chúc mừng tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khi được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới.

Hướng tới năm Bính Ngọ, Giám mục Giáo phận Vinh chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn dồi dào sức khỏe, phát huy trí tuệ để phục vụ nhân dân, giúp người dân được thụ hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Với phương châm "Kính Chúa yêu nước", cộng đồng Công giáo cam kết luôn ủng hộ các chủ trương, chính sách của chính quyền, tuân thủ pháp luật và cùng chung tay xây dựng một xã hội ấm no, giàu bản sắc.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu

Bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh, Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đánh giá cao những kết quả toàn diện mà tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và đặc biệt là công tác an sinh xã hội.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cũng đã thông tin về các sự kiện trọng đại sắp tới của cộng đồng Phật giáo, đặc biệt là Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ IV dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026, hướng tới Đại hội Phật giáo toàn quốc vào tháng 11/2026. Hòa thượng Thích Thọ Lạc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía chính quyền để các hoạt động Phật sự diễn ra tốt đẹp. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, luôn đồng hành cùng chính quyền chăm lo đời sống tinh thần và giáo dục đạo đức cho nhân dân; tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội; phối hợp chặt chẽ để hướng tới sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng quà chúc Tết tỉnh Nghệ An

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh tặng hoa và quà chúc Tết tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc Tết Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Lãnh đạo tỉnh cùng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn