Bộ đội Biên phòng Nghệ An 10 năm thực hiện Quy chế khu vực biên giới đất liền

Dưới sự tham mưu của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 27/4/2016 nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền biên giới trong tình hình mới, đồng thời tổ chức thành công 562 lớp tập huấn cho hơn 12.113 lượt cán bộ. Công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp thông qua việc thành lập các “Tổ tự quản đường biên, cột mốc” và “Tổ tự quản an ninh trật tự”, phát huy tối đa vai trò của quần chúng nhân dân và đồng bào các dân tộc.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An tuyên truyền Luật Biên giới Quốc gia năm 2024. (Ảnh: Hải Thượng).

Bên cạnh sức mạnh nhân dân, nguồn lực tài chính cũng được tỉnh Nghệ An chú trọng đầu tư với khoảng 11 tỷ đồng cho hoạt động bảo vệ biên giới, hơn 12 tỷ đồng xây dụng 105 công trình; xây dựng 17 đồn Biên phòng với tổng mức đầu tư 599,364 tỷ đồng. UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ các lực lượng bảo vệ biên giới của 3 tỉnh bạn (Lào) 9 tỷ 850 triệu đồng; hỗ trợ Ủy ban chính quyền 3 tỉnh hơn 17 tỷ đồng, trong đó tặng huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào 1 công trình Trạm xá quân dân y tại bản 1, Nậm On trị giá 14,9 tỷ đồng.

Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng).

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức sáng 10/2, lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm quan tâm sửa chữa hệ thống mốc quốc giới bị hư hỏng sau lũ lụt và hoàn thiện đường tuần tra biên giới, tạo tiền đề thuận lợi để Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý chủ quyền gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho nhân dân vùng biên.

