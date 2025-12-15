Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tham gia cùng đoàn công tác có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng Phòng, Ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng; Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới…

Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, lực lượng vũ trang Nghệ An đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, đi theo con đường mà Ðảng và Bác Hồ đã chọn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện hứa tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô viết, luôn nêu cao tinh thần vượt khó, đoàn kết, trung thành, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời dặn của Bác lúc sinh thời.

Đoàn đại biểu tưởng niệm các Liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh

Tiếp đó, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Lực lượng vũ trang tỉnh nguyện tiếp bước truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An sẽ luôn đoàn kết, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh nhà, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Sau lễ dâng hoa, các đồng chí trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc đang yên nghỉ tại Nghĩa trang.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn