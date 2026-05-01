Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Sẽ xử lý mạnh các nhà thầu yếu kém để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

Ngày 5/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về thúc đẩy đầu tư công năm 2026. Ông Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Theo đó, tổng kế hoạch năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao 14.174 tỷ đồng, trong đó, đưa vào kế hoạch đầu tư công tập trung 8.916 tỷ đồng, đã giao chi tiết 100%. Kế hoạch các năm trước đã được xử lý kéo dài sang năm 2026 là 2.266 tỷ đồng. Vì vậy, tổng kế hoạch phải giải ngân trong năm 2026 là 16.441 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về thúc đẩy đầu tư công năm 2026.

Với quan điểm xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU để tăng cường lãnh đạo công tác quản lý vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Theo báo cáo của ông Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 30/4/2026, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 2.170 tỷ đồng, đạt 13,54%, trong đó Kế hoạch năm 2026 giải ngân 1.549 tỷ đồng, đạt 11,26%/tổng kế hoạch, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ (22,56%) và thấp hơn so với bình quân cả nước (14,2%); kế hoạch kéo dài giải ngân 620 tỷ đồng, đạt 27,39%.

Do vướng giải phóng mặt bằng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật chồng chéo, khiến tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 46 tiếp tục bị kéo dài.

Về nguyên nhân giải ngân chậm chủ yếu do đặc thù kế hoạch năm 2026 của tỉnh chủ yếu bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp còn tồn lại của giai đoạn 2021-2025 đang vướng mắc về hồ sơ thủ tục; nhiều dự án đang phải thực hiện khối lượng để hoàn tạm ứng của kế hoạch năm trước nên chưa giải ngân. Các dự án mới đều là các dự án lớn (dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ và các trường nội trú liên cấp 5.390 tỷ đồng), chiếm 38,3% tổng kế hoạch và chiếm 60,45% kế hoạch đầu tư công tập trung nhưng đến nay mới hoàn thành trình giao vốn.

Do tác động khách quan của thị trường, giá cả xăng dầu tăng mạnh, tác động trực tiếp đến giá cả các loại vật liệu xây dựng, tăng chi phí vận hành, chi phí nhân công; nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn khan hiếm, công tác tập kết vật tư, vật liệu vùng miền núi khó khăn… dẫn đến tâm lý thi công cầm chừng của các nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn dự án.

Trong bối cảnh khối lượng vốn phải giải ngân năm 2026 ở mức rất lớn, kết quả 4 tháng đầu năm cho thấy áp lực những tháng còn lại là hết sức nặng nề để đạt mục tiêu giải ngân 100% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xử lý nhà thầu yếu kém

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ thực tế đáng lo ngại là nhiều địa phương, vẫn còn lúng túng trong giải ngân đầu tư công. Dù nguồn vốn đã được tỉnh chủ động bố trí xuống địa phương, nhưng thực tế giải ngân ở nhiều lĩnh vực vẫn rất thấp, mảng an ninh quốc phòng đạt cao nhất với 84,76%, Nông nghiệp chỉ đạt 12,97%, Giáo dục và Y tế đạt 5,87%, đặc biệt có lĩnh vực chỉ mới đạt 0,52%.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thành lập 5 Tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách để tăng cường kiểm tra hiện trường từng dự án, giảm bớt hội họp không cần thiết.

Quan điểm của tỉnh là sẽ xử lý mạnh đối với các nhà thầu yếu kém, không đủ năng lực hoặc cố tình trì hoãn thi công; yêu cầu lập biên bản cắt hợp đồng tại chỗ và thông báo cấm thầu trên toàn tỉnh từ 3 đến 5 năm đối với những đơn vị vi phạm. Bên cạnh đó, các Sở, ngành và địa phương phải tập trung quyết liệt cho công tác GPMB, tái định cư và giải quyết các bất cập trong đầu tư xây dựng mới để đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận.

Về nguồn vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động tham mưu bảo đảm vật liệu cho các dự án trọng điểm; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát tổng thể các mỏ đất, đá, cát trên địa bàn để phục vụ không chỉ các dự án lớn mà cả các dự án khác của tỉnh, hạn chế tình trạng thiếu hụt nguồn cung ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Yêu cầu tập trung nguồn lực chỉnh trang hạ tầng giao thông vì đây là quê hương Bác Hồ - nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn tuy nhiên hiện hệ thống hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế, yêu cầu các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt để cải thiện tình hình.

Ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là một trong những khâu then chốt quyết định tiến độ dự án. Các địa phương có dự án triển khai trên địa bàn phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động vào cuộc, không phân biệt dự án do cấp nào làm chủ đầu tư.

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm tiến độ, tránh phát sinh chi phí, kéo dài thời gian thực hiện. Kết quả giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã.

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn