Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam

Cùng dự có các ông, bà: Thomas Bouchillon – Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam; Ashley Bartlett – Viên chức Chính trị, Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam; Trương Thành Nhơn – Trợ lý Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở KH&ĐT, Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp

Bày tỏ vui mừng được đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cùng các thành viên trong đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam vừa qua là chuyến thăm lịch sử, là bước ngoặt cho mối quan hệ song phương của 2 nước Việt Nam – Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ ngày 17/9 -23/9/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ nhằm hiện thực hóa, cụ thể hóa Bản tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ, tình hữu nghị cũng như quan hệ đối tác giữa hai nước.

Đ/c Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam

Lần đầu tiên Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đến thăm tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát một số đặc điểm của tỉnh Nghệ An. Nghệ An là tỉnh có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước; dân số đứng thứ tư trong cả nước. Nghệ An được ví như một nước Việt Nam thu nhỏ. Quy mô kinh tế đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố. Tốc độ tăng trưởng năm 2022 là 9,08%, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 5,79%. Năm 2022, Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước; 09 tháng đầu năm 2023, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 1,27 tỷ USD, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành. Để đạt được kết quả đó, trong thời gian qua, Nghệ An đã có nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện hạ tầng; trên địa bàn hiện nay có Khu kinh tế Đông Nam, trong đó có 5 Khu công nghiệp đã được đầu tư đồng bộ về hạ tầng để sẵn sàng đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong quan hệ với các đối tác đến từ Hoa Kỳ, hiện có một dự án may mặc với tổng vốn đăng ký đầu tư 2,5 triệu USD. Tuy nhiên, Nghệ An đang thu hút 9 nhà đầu tư sản xuất thiết bị cung ứng cho các tập đoàn của Hoa Kỳ với tổng mức đầu tư là gần 1,7 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2022 đạt hơn 246 triệu USD và 8 tháng đầu năm 2023 đạt 212 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu từ Hoa Kỳ năm 2022 đạt hơn 23 triệu USD và 8 tháng đầu năm 2023 đạt 18,6 triệu USD.

Tỉnh Nghệ An hiện có một số dự án do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ như: Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ thập đỏ, Cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam... Về Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Nghệ An nhận được sự hỗ trợ học bổng Tiếng Anh cho các học sinh của tỉnh.

Hàng năm, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (MIA Việt Nam) cũng như các đoàn công tác MIA Mỹ. Hiện tại, tỉnh đang phối hợp triển khai hoạt động khai quật hiện trường tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các cơ quan của Hoa Kỳ có sự quan tâm đối với tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua; đồng thời, tin tưởng rằng tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tốt hơn nữa từ Chính phủ và các cơ quan của Hoa Kỳ. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hoa Kỳ đến tìm kiếm cơ hội đầu tư như công nghiệp chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn... Trong giáo dục và đào tạo, mong muốn tiếp tục quan tâm thúc đẩy các chương trình học bổng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của Nghệ An. Đồng thời, quan tâm đến an sinh xã hội, giáo dục, y tế khu vực miền núi, dân tộc thiểu số của Nghệ An.

Đặc biệt, Nghệ An vừa được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn quan trọng để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, đạt được các mục tiêu phát triển, trong đó có điều kiện mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác, trong đó có đối tác đến từ Hoa Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng nhiệm kỳ của Ngài Đại sứ ở Việt Nam sẽ là nhiệm kỳ có nhiều thành công và đóng góp vào mối quan hệ đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như mối quan hệ của các đối tác Hoa Kỳ đối với các đối tác Việt Nam, trong đó có tỉnh Nghệ An. Tỉnh Nghệ An cũng mong Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong việc kết nối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Ngài Marc E.Knapper – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn công tác, Ngài Marc E.Knapper – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: Đây là lần đầu tiên được đến thăm tỉnh Nghệ An, chuyến thăm lần này hết sức quan trọng và ý nghĩa, trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden vừa có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, đồng thời mở ra sự hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, đa dạng hóa chuỗi cung ứng... đóng góp cho hệ sinh thái công nghệ cao của Việt Nam và mong muốn Nghệ An tham gia tích cực.

Đại sứ Marc E. Knapper cũng nhấn mạnh, Nghệ An hiện đã thu hút được nhiều dự án FDI, với nhiều công ty công nghệ cao đến từ nhiều nước như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản... Đây là yếu tố thu hút các nhà đầu tư, công ty từ Hoa Kỳ đầu tư vào Nghệ An.

Đại sứ Marc E. Knapper cũng bày tỏ cảm ơn phía tỉnh Nghệ An trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Trong thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Nghệ An trong lĩnh vực phòng, chống buôn bán người, quốc phòng, an ninh và nhiều lĩnh vực khác.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Marc E. Knapper và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm cho nhau

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn