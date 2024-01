Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà Tết đồng bào, chiến sĩ huyện biên giới Kỳ Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sĩ huyện biên giới Kỳ Sơn

Xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, có đường biên giới dài trên 23km, giáp với bản Mường Ngạt, huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng Khoảng – Lào. Hiện đồng bào Mông chiếm tỷ lệ 99% dân số của toàn xã. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 38,9%; hộ cận nghèo trên 47%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm đồng bào, chiến sĩ xã Nậm Càn, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, lành mạnh

Đến thăm bà con nhân dân và cán bộ xã Nậm Càn cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang xã Nậm Càn và xã Na Ngoi, thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh gửi tới đồng bào và các đồng chí lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Nói chuyện với bà con nhân dân, cán bộ xã cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ cảm nhận và ấn tượng với tình hình an ninh trật tự của xã biên giới Nậm Càn luôn được giữ vững. Xã đã chăm lo và thực hiện được mối quan hệ đối ngoại với các xã bạn nước bạn Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới hữu nghị đoàn kết, phát triển. Trong điều kiện khó khăn nhưng xã đã thực hiện tốt chủ trương và chỉ đạo của cấp trên về công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo.

Các lượng vũ trang quân sự, công an, biên phòng đứng chân trên địa bàn xã Nậm Càn và xã Na Ngoi đã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng an ninh với phương châm “bám dân, bám bản, bám công việc”; triển khai có hiệu qua chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Lực lượng vũ trang các xã đã thực hiện nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả, trong đó triển khai có hiệu quả Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà nhân dân, cán bộ xã và chiến sĩ lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đã đạt được trong năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc chăm lo cho người dân mỗi dịp Tết đến Xuân về được đủ đầy, đầm ấm, an vui là trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là đối với các gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa, đặc biệt trong năm 2023 đã triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đến hết năm 2023, chỉ trong vòng 10 tháng kể từ ngày phát động Chương trình, tỉnh đã vận động và huy động để xây dựng và sửa chữa được 7.517 căn nhà, riêng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã có 1.817 căn, riêng xã Nậm Càn có 41 căn.

Với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, ai cũng được có Tết, tại Chương trình “Tết vì người nghèo” Giáp Thìn 2024 vừa được tổ chức, tỉnh đã vận động được hơn 140 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đóng góp...

Đ/c Lầu Bá Xềnh – Bí thư Đảng ủy xã Nậm Càn báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Toàn xã Nậm Càn có 448 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu (99% là người dân tộc Mông)

Đưa ra nhận định về tình hình và bối cảnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, Chính quyền xã Nậm Càn phải giữ vững ổn định địa bàn; phát huy các nguồn lực bên trong, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài, nhất là nguồn lực các Chương trình mục tiêu quốc gia để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống cơ sở vật chất, giao thông thủy lợi; duy trì phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân trên đầu người tăng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tích cực, đúng định hướng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao biểu trưng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng trích từ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh và trao tặng 500 triệu đồng của Câu lạc bộ “Trái tim nhân ái Hà Nội” cho lãnh đạo huyện Kỳ Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Giám đốc Công an tỉnh Bùi Quang Thanh tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Nậm Càn, Đồn Biên phòng Na Ngoi

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí trong Đoàn công tác tặng quà cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Na Ngoi, Nậm Càn, Công an xã Nậm Càn, Na Ngoi, Tiểu đội dân quân Thường trực xã Nậm Càn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà, chúc Tết gia đình ông Lầu Và Tu – người dân tộc Mông, tại bản Nậm Khiên 2 là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Nậm Càn. Dịp này có 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được nhận quà từ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh

Đối với các lực lượng vũ trang xã Nậm Càn và xã Na Ngoi, Chủ tịch UBND tỉnh mong các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám bản để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần ổn định an ninh trật tự, giữ vững an ninh biên giới, an ninh quốc gia; phòng chống các loại tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân đón Tết vui Xuân phấn khởi, an toàn, lành mạnh.

Chia sẻ với những cán bộ, chiến sĩ phải trực Tết, không được đoàn tụ với gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh quan tâm, động viên lực lượng phải trực Tết để cán bộ chiến sĩ vừa thực hiện tốt nhiệm vụ vừa được đón Tết, vui Xuân tại nơi biên cương.

Trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình ông Vừ Chà Bá ở bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến thăm, chúc Tết gia đình người có uy tín Vừ Chà Bá ở bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi

Tặng quà chúc Tết gia đình ông Vừ Chà Bá ở bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn ông giúp bà con trong bản cùng làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững

Ông Vừ Chà Bá là người dân tộc Mông. Từ năm 2018 ông được công nhận là người có uy tín trong công tác vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là công tác tự quản về an ninh trật tự và phòng, chống truyền đạo trái pháp luật. Năm 2023, gia đình ông được Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" của huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn kêu gọi hỗ trợ, nâng cấp, sửa chữa nhà ở trị giá 60 triệu đồng.

Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến gia đình ông Vừ Chà Bá, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn gia đình ông phát huy vai trò, uy tín của mình để góp phần giữ yên địa bàn, yên biên giới; đồng thời tăng gia sản xuất, chăn nuôi cũng như hướng dẫn và giúp đỡ bà con trong bản để cùng nhau làm ăn, phát triển kinh tế, có cuộc sống ngày càng đủ đầy, sung túc hơn.

Đại tá Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an huyện Kỳ Sơn, Công an xã Nậm Càn và xã Na Ngoi

Đại tá Hồ Quyết Thắng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà Đồn Biên phòng Nậm Càn và Đồn Biên phòng Na Ngoi

Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho Ban Chỉ huy Quân sự xã

Nhân dịp này Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tặng quà cho lực lượng quân sự, công an, biên phòng trên địa bàn xã Nậm Càn và xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn