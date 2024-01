Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp và làm việc với Tập đoàn WHA

Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, huyện Nghi Lộc.

Về phía nhà đầu tư có bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA cùng toàn thể Lãnh đạo Tập đoàn WHA (Thái Lan).

Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi làm việc, bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo UBND tỉnh cũng như các Sở, ngành tỉnh Nghệ An trong 7 năm Tập đoàn đầu tư tại tỉnh; đồng thời, chúc mừng tỉnh Nghệ An đứng thứ 8 cả nước trong thu hút đầu tư FDI.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA cho biết: Năm 2023 là năm rất ấn tượng của WHA Thái Lan và WHA Việt Nam. Đây là năm WHA có doanh thu, lợi nhuận lớn nhất kể từ khi thành lập đến nay; các lĩnh vực bao gồm Logistics, lĩnh vực tiện ích, công nghệ... đạt thành tựu tốt... Tại Nghệ An, nhờ có sự hỗ trợ rất lớn của lãnh đạo tỉnh, WHA đã thu hút được 2 nhà đầu tư lớn, đó là Foxconn với diện tích sử dụng 40ha và nhà đầu tư Sunny Optical với diện tích sử dụng trên 56ha.

Bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tập đoàn WHA cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành đối với Tập đoàn trong thời gian qua

Tính đến thời điểm hiện tại, WHA đã đầu tư 200 triệu USD tại Việt Nam; theo kế hoạch 5 năm tới Tập đoàn đã lên khoản ngân sách 1 tỷ USD để đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA hi vọng năm 2024 tiếp tục đạt được thành tích tốt trong thu hút đầu tư tại Nghệ An.

Theo quan sát, hiện dòng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang các nước, trong đó có Việt Nam đang rất mạnh mẽ. Hiện đang có những nhà đầu tư triển vọng với nhu cầu sử dụng đất lớn từ 80 – 100ha, Tập đoàn hi vọng có thể có cơ hội chào đón những nhà đầu tư này, đồng thời mong muốn có cơ hội phát triển thêm các giai đoạn tiếp theo của dự án WHA tại Nghệ An. Để đạt được những thành công đó, WHA luôn cần sự hỗ trợ đồng hành chặt chẽ của lãnh đạo UBND tỉnh.

Đ/c Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tỉnh sẽ luôn luôn đồng hành, hỗ trợ WHA triển khai các dự án thực sự thành công và hiệu quả trên địa bàn

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả Tập đoàn WHA đã đạt được trong năm 2023, trong đó có kết quả Tập đoàn đã triển khai tại tỉnh Nghệ An.

Về phía tỉnh Nghệ An, trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn song tỉnh giữ được sự ổn định, tăng trưởng tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; tỉnh đã đạt 25/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được HĐND tỉnh giao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 7,14%, đứng thứ 26/63 tỉnh, thành, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. Quy mô kinh tế đứng thứ 10/63 tỉnh, thành cả nước. Các chi tiêu như thu ngân sách đạt khoảng 870 triệu USD; thu hút vốn FDI năm 2023 đạt kết quả rất tích cực, đứng thứ 8/63 tỉnh thành trên cả nước với tổng vốn đăng ký và điều chỉnh đạt trên 1,6 tỷ USD. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, có được kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn WHA.

Nghệ An là địa phương đầu tiên WHA lựa chọn triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp bài bản, thực chất và hiệu quả. Các dự án hạ tầng khu công nghiệp WHA được triển khai theo các giai đoạn phù hợp cam kết thực hiện; trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành xây dựng với diện tích 143,5ha, hiện tỷ lệ lấp đầy đạt 75,33%, giai đoạn 2 với diện tích trên 354,5ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 44%; hiện đang tiến hành thủ tục đề đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 3 với khoảng 243ha.

Lĩnh vực thu hút đầu tư và quy mô các dự án cũng là một điểm nhấn, đến nay, WHA đã thu hút được trên 1,12 tỷ USD; đặc biệt trong 2 năm gần đây, thu hút được số vốn 641 triệu USD năm 2022 và 361 triệu USD năm 2023. Đây là những con số có ý nghĩa đóng góp vào việc Nghệ An xác định vị trí thứ 10 trong cả nước về thu hút đầu tư. Các nhà đầu tư WHA thu hút đều phù hợp với các lĩnh vực Nghệ An đang kêu gọi thu hút đầu tư, đồng thời đảm bảo môi trường; như: Dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD; Dự án Foxconn (Fuwing) vốn đầu tư 100 triệu USD; Dự án Sunny Optical vốn đầu tư 150 triệu USD... Khi các dự này đi vào hoạt động sẽ có những đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, tạo ra cơ hội việc làm với khoảng 80.000 - 100.000 lao động.

Dịp này, Tập đoàn WHA đã trao tặng 10 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo huyện Nghi Lộc trị giá 500 triệu đồng

... và hỗ trợ kinh phí 500 triệu đồng để cải tạo công trình cho Trường Tiểu học Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc

Tập đoàn WHA là một trong những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có đóng góp vào ngân sách Nghệ An khá tích cực với trên 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn WHA đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Tập đoàn WHA đạt được trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, trong toàn bộ hoạt động của Tập đoàn WHA nói chung, đồng thời trân trọng những đóng góp của Tập đoàn WHA vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua.

Tập đoàn WHA và tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho nhau

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2024 là năm tiếp tục có những thách thức lớn hơn thuận lợi. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn quyết tâm đặt ra những mục tiêu cao trong phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư: Tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh đạt 9-10%; tiếp tục duy trì top 10 thu hút FDI cả nước...

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn WHA tiếp tục đồng hành cùng tỉnh để Nghệ An đạt được các mục tiêu đề ra. Trước hết, Tập đoàn WHA hoàn thành việc đầu tư hạ tầng giai đoạn 2, thu hút các dự án đầu tư vào Giai đoạn 2 của Dự án; đồng thời, tập trung nguồn lực nhằm sớm được phê duyệt chủ trương đầu tư cho giai đoạn 3 và chuẩn bị các giai đoạn tiếp theo. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn luôn đồng hành, hỗ trợ Tập đoàn WHA triển khai các dự án thực sự thành công và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn