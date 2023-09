Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chủ trương của tỉnh Nghệ An ký quyết định thành lập hội. Kể từ khi được chính thức thành lập năm 2009, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An đã tập hợp, củng cố xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Công tác chính trị, tư tưởng, khi địa phương có những vụ việc phức tạp, các thành viên của hội là những tấm gương, giữ vững niềm tin, không dao động, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy chính quyền các cấp của địa phương, làm chỗ dựa, niềm tin cho nhân dân; lược lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn. Đặc biệt, các thành viên của hội đã luôn tiên phong trong sự kiến lớn của đất nước như bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; những lúc khó khăn, dịch bệnh Covid-19.

“Các đồng chí cũng đã chú trọng triển khai giáo dục thế hệ trẻ trong lực lượng vũ trang, các trường chuyên nghiệp, các trường phổ thông về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống. Vì thực tế, các đồng chí chính là những nhân chứng sống, là tấm gương rất chân thực. Sự xuất hiện của các đồng chí trong các cuộc giao lưu, gặp mặt có sức cảm hóa, thuyết phục rất lớn. Bởi giáo dục cho lớp trẻ thì không có gì tốt hơn bằng cách này, hơn tất cả các buổi thuyết trình. Đây là những tấm gương người thật, việc thật, gương sáng. Mỗi người là một câu chuyện riêng cho thế hệ trẻ noi theo”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Hội cũng đã thực hiện tốt công tác tổ chức hoạt động, luôn được duy trì nề nếp, chế độ làm việc đúng quy chế đề ra; bám sát và thực hiện tốt các nội dung của địa phương. Hội đã quan tâm tiếp tục tập hợp, đoàn kết những người tham gia cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tổ chức cho hội viên thăm chiến trường xưa, thăm quan các di tích lịch sử văn hóa trong cả nước, nhất là về thăm lại những nơi từng bị giam giữ thời kháng chiến như Trại giam Phú Quốc, Nhà tù Côn Đảo.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An cũng đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, vận động các nguồn xã hội hóa để động viên, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; phát huy tinh thần đồng chí, đồng đội, quan tâm, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thăm hỏi động viên Hội viên, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Thời gian qua, Hội quan tâm đến công tác tìm kiếm hài cốt đồng đội, đã tìm được 47 bộ hài cốt liệt sĩ chưa quy tập vào nghĩa trang, đưa về quê nhà an táng. Một lần nữa, đây là minh chứng cho sự đúng đắn của tỉnh Nghệ An trong việc thành lập hội.



Với truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, luôn ghi nhớ người có công với cách mạng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước ta tri ân và quan tâm đến những người có công với cách mạng, trong đó có các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày. Hội nghị Trung ương 8 tới đây sẽ tổng kết 10 năm thực hiện chính sách xã hội, trong đó có chính sách người có công.

Với một số hồ sơ tồn đọng của những người có công, Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ ngành rất quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận cho người có công, đối với những trường hợp bất khả kháng, chưa xác nhận được hồ sơ, nhưng các cấp ủy chính quyền địa phương nỗ lực đảm bảo có những chế độ chính sách giống như người có công. Bên cạnh đó, chế độ, chính sách đối với người có công được mở rộng về đối tượng thụ hưởng với mức trợ cấp được nâng lên hằng năm theo điều kiện kinh tế của đất nước. Các địa phương cũng đã có những hoạt động nhằm hỗ trợ cho người có công, gia đình chính sách.



Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, bất khuất trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động; bám sát đúng tôn chỉ, mục đích của hội, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vui đắp tình đồng đội, giúp nhau xây dựng cuộc sống góp xây dựng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, chính quyền địa phương cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa đến các hội viên. Đặc biệt, quan tâm đến thành viên của các gia đình hội viên; tạo nền tảng trao truyền khí phách của người chiến sỹ cách mạng cho con cháu noi theo.

